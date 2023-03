Pochwały dla Świątek za interwencję w sprawie rosyjskiej prowokatorki

Świątek ostro reaguje na prowokację Rosjanki Anastazja... czytaj dalej » W poniedziałek Curenko oddała walkowerem mecz trzeciej rundy z Sabalenką po rozmowie z szefem WTA Steve'em Simonem, który miał powiedzieć, że choć sam nie popiera wojny Rosji z Ukrainą, to przeciwna opinia tenisistek z Rosji i Białorusi "nie powinna jej (Curenko - red.) denerwować".

- Byłam całkowicie zszokowana tą rozmową i już w ostatnim meczu było mi niesamowicie trudno grać - przyznała Ukrainka.

Iga Świątek o wsparciu ukraińskich tenisistek

Świątek, która podczas meczów przypina do czapeczki wstążkę w barwach ukraińskich i wielokrotnie potępiła rosyjską inwazję, uważa, że działania podjęte przez władze WTA nie były wystarczające.



- Całkowicie rozumiem, dlaczego (Curenko - red.) się wycofała, bo szczerze mówiąc, bardzo szanuję ukraińskie dziewczyny. Gdyby w moim kraju spadła bomba lub gdyby mój dom został zniszczony, nie wiem, czy bym sobie z tym poradziła i stanęła do rywalizacji - powiedziała Świątek.



- Powinniśmy bardziej skupić się na pomocy ukraińskim zawodniczkom i zapewnieniu im wszystkiego, czego potrzebują, ponieważ w zasadzie muszą dbać o całe swoje rodziny. Na ich barkach spoczywa ogromny ciężar - podkreśliła.

Źródło: Getty Images Iga Świątek

Iga Świątek: w szatni panuje duże napięcie

Świątek uważa, że takich sytuacji można było uniknąć.



- Na początku (po wybuchu wojny - red.) nie mieliśmy odpowiedniego przywództwa, które poprowadziłoby nas przez to wszystko - przyznała.

- W szatni panuje duże napięcie, które oczywiście będzie dalej, ponieważ trwa wojna. Mogłoby go być trochę mniej, gdyby WTA na początku podjęła jakąś akcję, aby wyjaśnić wszystkim, co jest dobre, a co nie - dodała Świątek.

"Świątek ma wielkie serce"

Wcześniej Świątek skrytykowała Rosjankę Anastazję Potapową za pojawienie się na korcie przed meczem z Amerykanką Jessicą Pegulą w koszulce piłkarskiego klubu Spartak Moskwa.



Świątek ostrzega: będę przygotowana Iga Świątek... czytaj dalej » - Myślałam, że zawodniczka zdała sobie sprawę, że nie powinna, nawet jeśli jest fanką drużyny, demonstrować w ten sposób swoich poglądów w takich czasach - oceniła numer 1 światowego rankingu.

Słowa i stanowcze zachowanie Polki nie po raz pierwszy docenił Ołeksandr Dołgopołow. Były ukraiński tenisista, który od czasu rosyjskiego ataku na Ukrainę walczy na froncie, zwrócił uwagę, że działania Świątek powinny stanowić przykład dla innych sportowców. Pochwalił jej reakcję na prowokację ze strony Potapowej.

"Nie ma żadnych wątpliwości, że Iga Świątek rozumie tę absurdalną sytuację, która ma miejsce i pokazuje ogromną empatię oraz stanowi wspaniały przykład dla innych. Biorąc pod uwagę, że jest obecnie bardzo zajęta i zajmuje pierwsze miejsce w rankingu, oznacza to, że ma wielkie serce. Ukraińcy czują twoje wsparcie i dziękują ci" - napisał na Twitterze



It’s no doubt @iga_swiatek understands all the nonsense that’s going on around and shows empathy and huge example for others.

Considering it’s in the moment she is super busy and #1, means there is giant.

Ukrainians feel this support and thank you https://t.co/XXp31CYgTv — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 14, 2023





W nocy z wtorku na środę Świątek pokonała Brytyjkę Emmę Raducanu 6:3, 6:1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Indian Wells. Kolejną rywalką broniącej tytułu Polki będzie Rumunka Sorana Cirstea.