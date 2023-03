Iga Świątek awansowała do 1/8 finału Indian Wells

Iga Świątek awansowała do 1/8 finału

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze poprawić w swoim tenisie

Świątek na otwarcie turnieju miała wolny los, a w drugiej rundzie gładko wygrała 6:0, 6:1 z Amerykanką Claire Liu.

W trzeciej rundzie musiała się jednak mocno napracować, aby pokonać rozstawioną w turnieju z numerem 32. Andreescu.

Dla Świątek to nie był spacerek

Już początek pojedynku pokazał, że to nie będzie spacerek dla Świątek, która przegrała inauguracyjnego gema przy swoim podaniu. W kolejnym odrobiła jednak stratę, przełamując rywalkę. Później, od stanu 2:2, liderka listy WTA wygrała pięć gemów z rzędu i nie oddała już inicjatywy w tym secie.

W kolejnym tenisistka z Raszyna miała znacznie więcej problemów. Wprawdzie wyszła na prowadzenie 2:0, lecz później przegrała aż cztery gemy rzędu.

Źródło: PAP/EPA Świątek musiała się mocno napracować



Na dodatek Kanadyjka, przy prowadzeniu 4:2 i swoim serwisie, odskoczyła w kolejnym gemie na 40-15.



W tym momencie jednak nastąpił kolejny zwrot. Znakomicie walcząca Świątek pokazała, że nieprzypadkowo przewodzi rankingowi tenisistek. Zdołała przełamać rywalkę, łącznie wygrała trzy gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie 5:4.



Kanadyjka nie zamierzała się jednak poddawać. Wkrótce potem było 6:6, więc o wyniku musiał rozstrzygnąć tie-break. W nim Polka szybko zdobyła cztery punkty, a łącznie zwyciężyła 7-1.



Pojedynek trwał dwie godziny i siedem minut.

Obie zawodniczki zaserwowały po jednym asie. Polka nie popełniła żadnego podwójnego błędu serwisowego, natomiast Kanadyjka - dwa.



Z Andreescu Świątek spotkała się po raz drugi w karierze. Poprzednio również zwyciężyła w dwóch setach - w ćwierćfinale turnieju w Rzymie w 2022 roku.



Starsza o rok Kanadyjka wygrała w 2019 r. wielkoszlemowy US Open, a wcześniej w tym samym sezonie triumfowała właśnie w Indian Wells. Jej sportowy rozwój znacznie wyhamowały jednak pandemia COVID-19 i kłopoty zdrowotne, m.in. w 2020 roku w ogóle nie pojawiła się na korcie. W światowym rankingu zajmuje obecnie 36. miejsce.

Źródło: PAP/EPA Andreescu postawiła polskiej tenisistce twarde warunki

Teraz Raducanu, pogromczyni Linette

W 1/8 finału Świątek zmierzy się z Brytyjką Emmą Raducanu, która w drugiej rundzie wyeliminowała w dwóch setach rozstawioną z numerem 20 Magdę Linette.



W trzeciej rundzie Raducanu pokonała rozstawioną z trzynastką Brazylijkę Beatriz Haddad Maię 6:1, 2:6, 6:4.

Iga Świątek (Polska, 1) - Bianca Andreescu (Kanada, 32) 6:3, 7:6 (7-1)