Świątek i Linette poznały rywalki w Indian Wells. Rozlosowano drabinkę turnieju

Świątek rozpoczęła w poniedziałek 49. tydzień na szczycie rankingu WTA. Weszła w niego w doskonałym nastroju, bo treningami w tenisowym raju, jak sama określa Indian Wells.

Indian Wells 2023: drabinka. Z kim zagra Iga Świątek?

Zakochani przerwali trening Igi Świątek w Indian Wells. Kapitalna reakcja Polki Iga Świątek... czytaj dalej » Turniej rangi WTA 1000 w Kalifornii zostanie rozegrany w dniach 8-19 marca, a Polka będzie bronić w nim tytułu. Jako najwyżej rozstawiona nie rozpocznie zmagań w środę, a najwcześniej w piątek 10 marca. Wynika to z faktu, że w pierwszej rundzie, podobnie jak inne rozstawione, ma wolny los.

Pierwszy mecz rozegra zatem w rundzie drugiej, gdzie jej rywalką będzie lepsza z pary Claire Liu (56. WTA) - Alison van Uytvanck (85. WTA). Wielce prawdopodobnym jest, że później czekać będzie na nią Kanadyjka Bianca Andreescu (36. WTA), a w czwartek rundzie możliwe jest jej starcie z Magdą Linette (21. WTA).

W turnieju ma szansę zagrać również Magdalena Fręch, która awansowało do ostatniej rundy kwalifikacji.

Zwyciężczyni turnieju zdobędzie 1000 punktów do rankingu WTA i niespełna 1,3 mln dolarów.

Świątek, która w ostatnich dwóch występach triumfowała w Dosze i dotarła do finału w Dubaju, jest główną faworytką turnieju. Bardzo groźna powinna być choćby rozgrywająca świetny sezon Aryna Sabalenka (2. WTA).



Main draw at Indian Wells (WTA 1000), where Iga Swiatek and Aryna Sabalenka are the top seeds. pic.twitter.com/7bjl0hEyIA — WTA Insider (@WTA_insider) March 7, 2023

Indian Wells 2023: terminarz

Pierwsza runda: 8-9 marca

Druga runda: 10-11 marca

Trzecia runda: 12-13 marca

Czwarta runda: 14 marca

Ćwierćfinał: 15-16 marca

Półfinał: 17-18 marca

Finał: 19 marca