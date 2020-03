Jeden z największych turniejów tenisowych odwołany

Chory pacjent mieszka na co dzień w Dolinie Coachella, nieopodal miejsca, gdzie od środy rywalizować miały najlepsze zawodniczki oraz zawodnicy świata.

"Musimy połączyć siły, by zatrzymać koronawirusa"

Debiutanci dali awans. Polska pokonała Hongkong w Pucharze Davisa Reprezentacja... czytaj dalej » - Istnieje zbyt duże ryzyko dla zdrowia publicznego hrabstwa Riverside w związku z organizacją tak dużej imprezy, dlatego zdecydowaliśmy się ją odwołać. Rozegranie turnieju nie leży w interesie publicznym kibiców, zawodników, a także mogłoby zaszkodzić regionowi. Wszyscy musimy połączyć siły, by zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa - oświadczył w niedzielę David Agus, profesor medycyny i inżynierii biomedycznej na Uniwersytecie Południowej Kalifornii.



Do sytuacji odniósł się już także dyrektor turnieju Tommy Haas. - Jesteśmy rozczarowani, ale zdrowie zawodników, kibiców i wszystkich związanych z imprezą jest ważniejsze - zaznaczył były tenisista. Dodał, że organizatorzy są gotowi do przeprowadzenia turnieju w innym terminie. O to może być jednak trudno ze względu na napięty terminarz.



Fani, którzy zdążyli już kupić bilety, będą mogli wykorzystać je w przyszłym roku.



W Indian Wells miała wystąpić trójka polskich singlistów: Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz. Ten ostatni miał w piątej lewie Wielkiego Szlema, jak mówi się o kalifornijskim turnieju, bronić punktów za ubiegłoroczny ćwierćfinał.



Wobec odwołania Indian Wells pod znakiem zapytania stanęło rozegranie też dużego turnieju w Miami. Jego początek zaplanowany jest na 23 marca.