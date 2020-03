Indian Wells bez obrończyni tytułu. Dwie Polki zgłoszone do turnieju

Bianca Andreescu w sezonie 2019 wygrała US Open

Dwie ostatnie piłki meczowe w finale US Open między Biancą Andreescu a Sereną Williams. Pierwszą jeszcze Amerykanka obroniła, ale drugiej już nie dała rady.

Bianca Andreescu mistrzynią US Open

To nie jest powrót usłany różami. Clijsters znów odpada w pierwszej rundzie Drugi mecz i... czytaj dalej » 19-latka wciąż narzeka na kontuzję kolana, której doznała w październiku.



- Pokonałam długą drogę, by się wyleczyć i z niecierpliwością oczekiwałam powrotu. Niestety, nie jestem jeszcze w stu procentach gotowa. Teraz skupiam się na rehabilitacji - oświadczyła Andreescu, zwyciężczyni US Open 2019.

Linette i Świątek na liście

Wcześniej o wycofaniu się z prestiżowego turnieju poinformowały wiceliderka rankingu tenisistek Rumunka Simona Halep oraz trzykrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych, Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber.



Na liście zgłoszeń są dwie Polki - Magda Linette i Iga Świątek.



Organizatorzy poinformowali, że w związku z ogólnoświatową epidemią koronawirusa i w trosce o zdrowie uczestników tym razem nie będzie możliwości podawania graczom ręczników podczas meczów na korcie, a wszystkie osoby podające piłki, wolontariusze i personel restauracji założą rękawice ochronne. Ograniczone będą także kontakty sportowców z kibicami.