Najlepszy bilans od lat. Świątek najbliżej rewelacyjnego wyniku Williams

Świątek zagrała w tym roku w finałach dziewięciu turniejów. Ostatni raz udało się to zawodniczce kobiecego touru w 2013 roku, gdy rewelacyjnie spisywała się Williams. Amerykanka dokonała rzeczy absolutnie niespotykanej, grając w decydujących spotkaniach aż trzynastu imprez (jedenaście wygranych).



9 - Iga Swiatek is the first player to reach 9+ WTA-level finals in a single season since Serena Williams in 2013 (13 in total at the end of the year). Easy?@WTA@WTA_insiderpic.twitter.com/zftSHJY34c — OptaAce (@OptaAce) October 16, 2022

Drugie osiągnięcie Polki dotyczy już samych wygranych turniejów. Ma ich osiem, finał przegrała tylko w Ostrawie.

Od 2000 roku zawodniczek z co najmniej ośmioma tytułami w ciągu roku było kilka. Dokonywały tego jeszcze Martina Hingis (2000), dwukrotnie wspomniana Williams (2002 i 2013), Kim Clijsters (2003 i 2005) oraz Justin Henin.



8 - Iga Swiatek is the fifth player since 2000 to win 8+ WTA-level titles in a single season after Martina Hingis (2000), Serena Williams (2002 and 2013), Kim Clijsters (2003 and 2005) and Justine Henin (2003 and 2007). Sensational.@WTA@WTA_insider#SanDiegoOpenpic.twitter.com/lsMz9QwYZz — OptaAce (@OptaAce) October 17, 2022





Najlepsza seria od wyniku Williams

"Iga, wyjdziesz za mnie?". Krępujące pytanie, błyskotliwa odpowiedź Świątek Iga Świątek... czytaj dalej » Po trzecie, Świątek imponuje bilansem samych spotkań. Z kortu w tym sezonie schodziła pokonana osiem razy. Ale zwycięstw ma aż 64.

Już przyjeżdżając do San Diego mogła pochwalić się tym, że wyrównała osiągnięcie Caroline Wozniacki (60 wygranych w 2017 roku). Dzięki świetnej, dającej ostatecznie tytuł, zwycięskiej serii w Kalifornii przebiła wynika Angelique Kerber (63 - 2016 r.).

W ogóle Polka ma najwięcej wygranych meczów w jednym sezonie od 2013 roku i kapitalnej dyspozycji Williams. Słynna Amerykanka rozstrzygnęła wtedy na swoją korzyść 78 pojedynków. Przegrała zaledwie cztery spotkania.

Co ciekawe, drugi najlepszy wynik Williams to 58 wygranych.

Jeszcze przed nią WTA Finals

Sukces w San Diego był dla Świątek w sumie jedenastym tytułem w karierze. Bilans może poprawić jeszcze w tym sezonie. Pozostała walka w WTA Finals, które ruszą 31 października. Nikt nie ma wątpliwości, kto będzie faworytką imprezy.