Ukraiński tenisista do Świątek: miej pewność, że Rosja nie zbliży się do granic Polski od naszej strony

W sobotę Świątek obroniła tytuł w turnieju Qatar TotalEnergies Open, pokonując w finale Amerykankę Jessicę Pegulę 6:3, 6:0. Po odebraniu trofeum, oprócz tradycyjnych podziękowań, Polka odniosła się do trwającej wojny w Ukrainie. Nie pierwszy raz zaapelowała do międzynarodowej społeczności.

Iga Świątek wsparła Ukraińców

Nie liczby i nie rekordy. Świątek jest dumna z innej rzeczy Iga Świątek w... czytaj dalej » - Rok temu po wybuchu wojny w Ukrainie miałam szansę po raz pierwszy wygłosić taką przemowę. Mam wrażenie, że mamy krótką pamięć, a wszyscy powinniśmy wspierać Ukraińców we wszystkim, z czym oni się zmagają na co dzień - powiedziała Świątek, a jej apel został przyjęty w Dosze burzą oklasków.

- To rozczarowujące, że sytuacja się nie zmienia, ale mam nadzieję, że oni pozostaną silni - dodała liderka światowego rankingu, kończąc swoje przemówienie na ceremonii rozdania nagród w Katarze.

"Przeciwstawiłaś się złu naszych czasów"

Na słowa Świątek zareagował Dołgopołow, który przy okazji pogratulował Polce sukcesu.

"Pewnego dnia zrozumiesz, że przeciwstawiłaś się złu naszych czasów i będziesz z tego dumna nie mniej niż z tenisowych wyników" - napisał w mediach społecznościowych.

"Słyszymy twój głos i miej pewność, że rosja (pisownia oryginalna - przyp. red.) nie zbliży się do granic Polski od naszej strony" - dodał Dołgopołow, który zakończył profesjonalną karierę w 2021 roku. Wygrał trzy imprezy ATP i doszedł do 13. pozycji w światowym rankingu.