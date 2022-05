Iga Świątek - Zheng Qinwen: wynik na żywo i relacja

5:6. Ależ było nerwowo?! Atomowe wymiany lepiej wytrzymywała Zheng i w nagrodę miała dwie piłki na przełamanie. Polka broniła się asem serwisowym i kapitalną, długą i mądrą akcją forhendową. Wszystko zwieńczyła udanymi wolejami i znów to ona jest z przodu. Minęła godzina gry, a my wciąż nie wiemy, kto będzie lepszy w pierwszym secie.

5:4. Zheng jeszcze raz wraca do walki, przełamując Świątek! Polka długo radziła sobie w tym gemie świetnie, miała nawet trzy piłki setowe, ale ostatecznie Chinka zmusiła ją do błędów i po długiej rozgrywce dopięła swego. Gramy dalej w tym secie!

5:2. Świątek idzie za ciosem, a piłki latają nad siatką coraz szybciej. Co ważne, i w jedną, i w drugą stronę, bo Zheng prezentuje się świetnie i zmusza Polkę do naprawdę dużego wysiłku. Najważniejsze piłki gema jednak dla Polki i zwycięstwo w secie jest już na wyciągnięcie ręki.

3:0. Kolejny gem na koncie Świątek, tym razem wygrany bardzo pewnie, bez straty punktu. Polka ma coraz wyraźniejszą przewagę i gra naprawdę dobrze. Co warte podkreślenia, Zheng wcale nie oddaje łatwo pola i prezentuje się bardzo przyzwoicie, co wymaga od Świątek pełnej koncentracji.

17:51

2:0. Brawo, Iga! Mamy przełamanie! Polka robiła to, co w ostatnim czasie wychodzi jej najlepiej - głęboko wchodziła w kort do returnu, czym momentalnie wywierała presję na Chince. Mimo że ta rozpoczęła mecz naprawdę dobrze i agresywnie, to nie była w stanie postawić się naszej zawodniczce.