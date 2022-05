Iga Świątek - Zheng Qinwen w 4. rundzie. Kiedy mecz o ćwierćfinał Rolanda Garrosa?

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed rywalizacją w turnieju Roland Garros. Roland-Garros od niedzieli w Eurosporcie. Każdy mecz na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros

Świątek w sobotę nie bez problemu wygrała z Danką Kovinić z Czarnogóry 6:3, 7:5. To jej trzeci mecz w tegorocznym Rolandzie Garrosie i co najważniejsze - trzeci wygrany, w dodatku bez straty seta. Dla Polki to było 31. zwycięstwo z rzędu. Zwycięska passa liderki rankingu trwa w najlepsze.

Iga Świątek - Zheng Qinwen. Kiedy i o której godzinie mecz 4. rundy Roland Garros?

Świątek swój rekord wygranych może wyśrubować w poniedziałek. Na ten dzień zaplanowano spotkanie 4. rundy między polską tenisistką a Zheng Qinwen.

W niedzielę opublikowano plan gier. Wiadomo, że Świątek i Zheng zmierzą się na głównym korcie paryskiego kompleksu (kort Philippe'a Chatriera) w trzecim meczu tego dnia. Poprzedzi go jedno spotkanie turnieju singlistek i jedno turnieju singlistów.

Wszystko wskazuje więc na to, że kolejny mecz Świątek w Roland Garros odbędzie się nie szybciej niż o godzinie 16.00. Starcie Świątek pokażemy w Eurosporcie 1. Będzie go można obejrzeć również w Eurosporcie Extra. Wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.

Roland Garros 2022. Plan poniedziałkowych meczów na korcie Philippe'a Chatriera:

12:00 Wieronika Kudiermietowa - Madison Keys

Holger Rune - Stefanos Tsitsipas

~16:00 Iga Świątek - Qinwen Zheng

Marin Cilić - Daniił Miedwiediew

Roland Garros 2022. Wyniki meczów i drabinka turnieju kobiet

Zheng Qinwen. Kim jest rywalka Igi Świątek?

Chińska nastolatka rozgrywa w Paryżu turniej życia. W sobotę wygrała z reprezentantką gospodarzy Alize Cornet, która skreczowała po 3. gemie drugiego seta. Wcześniej Chinka wyrzuciła z turnieju rozstawioną z nr 19 Rumunkę Simonę Halep.

Zheng Qinwen w pierwszej rundzie bez problemu poradziła sobie z Belgijką Maryną Zanevską.

Dla chińskiej tenisistki to drugi turniej wielkoszlemowy w karierze. Na początku roku osiągnęła drugą rundę Australian Open. Wówczas na drodze stanęła jej Greczynka Maria Sakkari.