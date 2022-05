Iga Świątek ma dość pytań o zwycięską serię. "Sugerują, że to jest łatwe"

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Dla naszej reprezentantki był to najdłuższy bój podczas tegorocznej imprezy wielkoszlemowej w Paryżu. Awans do 1/4 finału udało się jej wywalczyć po dwóch godzinach i 45 minutach.

- Gratuluję jej dobrej gry. Jestem zadowolona z tego, jak odrodziłam się po przegranym pierwszym secie i potrafiłam pozostać w turnieju - powiedziała raszynianka w wywiadzie na korcie centralnym w Paryżu.

Klucz do wygranej

Polska tenisistka później porozmawiała również z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem i opowiedziała przed naszą kamerą, co było kluczem do wywalczenia awansu.

- Moja przeciwniczka prezentowała wymagający tenis. Gra bardzo długą piłkę i dla mnie najważniejszym zadaniem było, żeby nie wstrzymywać ręki, tylko spróbować ją rozluźnić - wyjaśniła Świątek.

- Miała super top spin. Niewiele jest dziewczyn, które tak grają, więc dostosowanie się do tego zajęło mi trochę czasu. Cieszę się przede wszystkim, że wygrałam ten mecz. Udało mi się rozluźnić rękę i w pewnym momencie po prostu grałam szybciej od niej - dodała. Świątek zrównała się z legendą. Przed nią już tylko siostry Williams Iga Świątek... czytaj dalej »

To nie jest łatwe

Było to już 32. zwycięstwo z rzędu w tym sezonie dla mistrzyni Rolanda Garrosa z 2020 roku. Jak sama przyznała, wygrywanie na imprezie tej rangi jest trudniejsze, niż może się wydawać.

- Te wszystkie pytania, które dostaję o serię i o to, jak długo nie przegrałam już meczu. Mam wrażenie, że one wszystkie sugerują, że to jest łatwe i generalnie bez żadnych przeszkód przechodzę tę drogę, ale jest naprawę ciężko. Zwłaszcza na Szlemie jest wiele zawodniczek, które są niebezpieczne. Ten turniej rządzi się innymi prawami, jest więcej napięcia i stresu - powiedziała raszynianka.

Kolejną rywalką Polki będzie Amerykanka Jessica Pegula, z którą Świątek mierzyła się na początku kwietnia w Miami. Nasza reprezentantka pokonała ją wówczas w półfinale zawodów.

- Gra bardzo płasko. Mimo tego, że jest dość niska, to umie pokryć właściwie cały kort. Gra bardzo luźną ręką i szczerze mówiąc nie do końca wiem, co zmienia się w jej grze na mączce. Będziemy musieli taktycznie przygotować się do tego meczu - zwróciła uwagę liderka światowego rankingu.

Świątek i Pegula zagrają o awans do najlepszej czwórki w środę. Dzień wcześniej Polka będzie obchodzić swoje 21. urodziny.