Iga Świątek doceniona przez kibiców z całego świata

Zrobiła to! Iga Świątek mistrzynią French Open. W finale pokonała Sofię Kenin 6:4, 6:1, na koniec miała łzy w oczach. Tak się przechodzi do historii polskiego i światowego tenisa. Oto królowa Paryża, najmłodsza od triumfu Moniki Seles w 1992 roku.

- Jestem kobietą, więc nigdy nie uda mi się to, co potrafi Rafa Nadal. On był dla mnie inspiracją - powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej po finale Roland Garros. Polka została triumfatorką turnieju, pokonując w ostatnim meczu Sofię Kenin 6:4, 6:1.

Od pierwszej rundy do finału. Zobacz drogę Igi Świątek do niesamowitego triumfu w Roland Garros 2020.

Spór o Świątek. Wyłożyli milion, żądają zwrotu Bez talentu ani... czytaj dalej » Wyboru dokonali kibice z całego świata, którzy docenili paryski sukces Świątek, która dopiero po raz siódmy w karierze wystąpiła w turnieju wielkoszlemowym (zadebiutowała w Australian Open 2019). W siedmiu meczach nie straciła choćby seta. Rywalkom oddała łącznie 28 gemów, w tym zaledwie trzy Simonie Halep, rakiecie numer dwa na świecie, którą Polka wyeliminowała w 1/8 finału.

W decydującym spotkaniu, 10 października, Świątek ograła Kenin, Amerykankę rozstawioną z numerem czwartym 6:4, 6:1.

Na tak młodą triumfatorkę French Open trzeba było czekać od 1992 roku. Wówczas imprezę wygrała - w wieku 18 lat - Monica Seles. Świątek, lat 19, za zwycięstwo odebrała czek na 1,6 mln euro. Obecnie jest 17. tenisistką na świecie (awans z 54. miejsca w rankingu WTA).

W poprzednich głosowaniach na stronie WTA tytuł zawodniczki miesiąca - w sezonie przerwanym przez pandemię COVID-19 - zdobywały między innymi Halep (dwukrotnie) i Naomi Osaka.

She earned your votes as Player of the Month for October

Congrats, @iga_swiatek -->https://t.co/IEqJPZfOWDpic.twitter.com/IS3K6jfCMJ — wta (@WTA) November 2, 2020

Zawodniczki miesiąca WTA w 2020 roku:

Styczeń: Sofia Kenin

Luty: Simona Halep

Sierpień: Simona Halep

Wrzesień: Naomi Osaka