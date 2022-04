"Ogrom propozycji" u Świątek. Jest najlepsza, ma być wśród najbogatszych

Świątek, która 31 maja obchodzić będzie 21. urodziny, szturmem wzięła pozycję liderki światowego rankingu. Od lutego do początku kwietnia wygrała w stylu godnym mistrzyni trzy prestiżowe turnieje, kolejno w Dausze, Indian Wells i Miami. Po tym, jak wypalona tenisem Ashleigh Barty, poprzednia rakieta numer jeden z Australii, postanowiła definitywnie zakończyć karierę, to Polka w opinii fachowców ma rządzić na kortach w najbliższych latach.

Ostatnie sukcesy niosły za sobą wymierne korzyści finansowe. Triumf w Katarze był wart 380 tysięcy dolarów, w Indian Wells i Miami - po 1,23 mln. W samym 2022 roku - według wyliczeń WTA Tour - Świątek podniosła z kortów ponad 3,5 mln dolarów (najwięcej ze wszystkich zawodniczek), a łącznie zarobiła do tej pory 8,4 mln.

Menedżerka Igi Świątek o sponsorach

"Czegoś takiego nie widziałam u nikogo". Ekspertka pod wrażeniem Świątek Iga Świątek... czytaj dalej » Grube miliony, przewyższające niekiedy premie turniejowe, mogą płynąć również z kontraktów reklamowych, które proponowane są najlepszym. A Świątek zyskała właśnie potężny argument w postaci numeru jeden w globalnej dyscyplinie.

Lista korzyści z tego tytułu jest długa. - To większa ekspozycja w ramach działań komunikacyjnych każdego z turniejów, bo najwyżej rozstawiona zawodniczka najczęściej jest przedstawiana jako jedna z prawdopodobnych pretendentek do wygranej. To również granie na największych kortach, a tym samym gwarancja transmisji w telewizjach i platformach streamingowych na całym świecie, często już meczów na bardzo wczesnym etapie - wymienia w rozmowie z eurosport.pl Wójtowicz.

Menedżerka Świątek na brak pracy nie narzeka, bo ruch w interesie jest. Trwają już rozmowy z potencjalnymi nowymi partnerami, z którymi współpraca mogłaby rozpocząć się w najbliższych miesiącach. Wójtowicz przyznaje, że "propozycji jest ogrom", ale nazw firm czy też branż, w których działają, zdradzać nie chce.

Od ponad roku Świątek reklamuje marki PZU (ubezpieczenia), Rolex (biżuteria i zegarki), Xiaomi (sprzęt elektroniczny), Asics (sprzęt sportowy) i Tecnifibre (producent rakiet). - Prowadzimy już rozmowy z obecnymi sponsorami dotyczące przedłużenia współpracy o kolejne lata - zaznacza Wójtowicz.

Świątek może liczyć od nich na bonusy za ostatnie sukcesy, bo w kontraktach są zapisy uwzględniające awanse w rankingu czy turniejowe zwycięstwa.

Wójtowicz mówi, że dba o interesy klientki, preferując wyłącznie długofalową współpracę ze sponsorami. - Takie dają największe korzyści obu stronom. Iga ceni sobie stabilizację. Jest autentyczna w tym, co robi na co dzień i jest to odzwierciedlone także w tym aspekcie. Minimalna długość współpracy to dwa lata, większość z nich została określona na trzy - tłumaczy.

- Konkretne rozwiązania wynikają z naszej wewnętrznej piramidy sponsorskiej. Wśród możliwości kooperacji wciąż mamy dwa miejsca brandingowe na stroju sportowym Igi. To zdecydowanie najatrakcyjniejsza i jedna z najbardziej korzystnych dla marek form współpracy - dodaje.

Źródło: Getty Images Iga Świątek z trofeum za zwycięstwo w Miami

Iga Świątek i jej potencjał marketingowy

Według Tomasza Redwana, eksperta marketingu sportowego, atutami Świątek - oprócz młodego wieku - są autentyczność i otwartość, co powoduje, że trafia do wielu odbiorców. - Jak płacze, to płacze. Jak się wkurzy, to się wkurzy. Znakomicie radzi sobie w kontaktach z kibicami, nawiązuje również przyjaźnie w świecie tenisa. Gdzie się nie pojawi, jest świetnie rozpoznawalna i przyjmowana - mówi w rozmowie z eurosport.pl.

Gdy dołożymy do tego umiejętność wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom, które wystrzeliły wraz z paryskim tytułem wielkoszlemowym w 2020 roku, brzmi jak przepis na marketingowy sukces. Pytanie: jak wielki?

Spece od marketingu, wśród nich Redwan, zwracają uwagę, że Świątek, ze względu na kraj pochodzenia, może być trudno znaleźć się na finansowym szczycie. W zeszłorocznym rankingu najlepiej zarabiających sportsmenek świata magazynu "Forbes" równych sobie nie miała Naomi Osaka, którą Świątek niedawno pokonała w finale w Miami. Na konto japońskiej tenisistki trafiło 57,3 mln dolarów, a niemal całość zawrotnej kwoty pochodziła z lukratywnych umów sponsorskich.

Osaka urodziła się w Japonii, ale większość życia spędziła w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeprowadzili się rodzice (matka jest Japonką, ojciec Haitańczykiem). Jej wielokulturowość przekłada się na gigantyczne rynki amerykańskie i azjatyckie liczone w setki milionów potencjalnych klientów. Z zasobnym - co nie jest bez znaczenia - portfelem. Sponsorzy patrzą głównie na to.

Źródło: Getty Images Iga Świątek i Naomi Osaka mają bardzo dobre relacje

Menedżerka Igi Świątek: celem pierwsza piątka

O globalnej sile tenisa dobitnie świadczy to, że we wspomnianym zestawieniu "Forbesa" w czołowej dziesiątce znalazło się łącznie pięć przedstawicielek dyscypliny. Wśród nich siostry Williams - druga Serena (45,9 mln dolarów) i trzecia Venus (11,3 mln), choć Amerykanki niczego dawno nie wygrały, zwłaszcza 41-letnia Venus. Swoje machiny marketingowe rozkręcały latami, seryjnie dokładając wielkoszlemowe triumfy. Dzisiaj czerpią z tego profity.

Iga Świątek ciepło powitana na meczu NBA Iga Świątek jest... czytaj dalej » - Amerykanie kreują marketing sportowy na świecie, więc pozycja Igi w tym konkretnym rankingu będzie uzależniona od tego, jak zostanie wykreowana w USA. Ona jest nową gwiazdą światowego sportu. Ma wszelkie predyspozycje, by być również globalną gwiazdą marketingową, ale próba dotarcia na finansowy szczyt to ogromny wysiłek, bo idą za tym gigantyczne zobowiązania. To kwestia poprowadzenia kariery. Pytanie, czy Iga będzie tego chciała - mówi Redwan.

To zadanie nie tylko dla Świątek, ale jej managementu. Wójtowicz niedawno zadeklarowała, że za cel postawiła sobie doprowadzenie zawodniczki do czołowej piątki najlepiej zarabiających sportsmenek.

- W rankingu "Forbesa" z 2021 roku wśród najbogatszych tenisistów drugi był Novak Djoković (38 mln dolarów - red.). Często słyszę opinie od różnych specjalistów, zwłaszcza z Polski, że nasz kraj jest zbyt mały, żeby Iga osiągała wysokie kwoty kontraktów, takie jak oferuje się Niemce, Amerykance czy Brytyjce. Podaję przykład Djokovicia, bo przecież jest z Serbii, która ma siedem milionów mieszkańców, a Polska prawie 38. Dlatego nie umniejszałabym wartości polskich sportowców na rynkach międzynarodowego biznesu - uważa Wójtowicz.

- Kwoty kontraktów są poufną informacją. Natomiast mogę zdradzić, że Iga jest w tym obszarze doceniona przez swoich partnerów - podsumowuje menedżerka Świątek.