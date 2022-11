Znany termin powrotu Świątek do rywalizacji

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

Iga Świątek o tym, co wnosi i chciałaby wnieść do świata tenisa

Iga Świątek o tym, co wnosi i chciałaby wnieść do świata tenisa

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o treningu fizycznym i mentalnym. Co jest trudniejsze?

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o radości towarzyszącej jej po zdobyciu tytułu. Porównała to do sytuacji, gdy dwa lata temu wygrała Roland Garros.

Świątek i długo, długo nikt. Ranking WTA na koniec roku robi wrażenie To był jej sezon.... czytaj dalej » Turniej World Tennis League odbędzie się po raz pierwszy w historii. W Dubaju - w dniach 19-24 grudnia - pojawią się największe gwiazdy dyscypliny, na czele ze Świątek czy Serbem Novakiem Djokoviciem.

Osiemnastu zawodników będzie rywalizować w czterech zespołach, a na każdy mecz złożą się spotkanie singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Starcia będą toczyć się do dwóch wygranych setów.

Świątek może zrewanżować się Sabalence

Świątek będzie reprezentowała drużynę "The Kites", a jej partnerami będą Hinduska Sania Mirza, Francuz Gael Monfils oraz Kanadyjczycy Eugenie Bouchard i Felix Auger-Aliassime.



Team Kites is set. @iga_swiatek@felixtennis@MirzaSania@Gael_Monfils#WorldTennisLeague#Greatestshowoncourt#TeamKitespic.twitter.com/P6rpYtW4Vp — World Tennis League (@wtltweets) November 6, 2022

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich liderka światowego rankingu zmierzy się kolejno ze świeżo upieczoną triumfatorką WTA Finals Francuzką Caroline Garcią z "The Eagles" (19 grudnia), Estonką Anett Kontaveit z "The Hawks" (22 grudnia) oraz Białorusinką Aryną Sabalenką z "The Falcons", która pokonała Polkę w półfinale imprezy wieńczącej sezon 2022 (23 grudnia).

Jeśli "The Kites" awansują do finału, to mecz decydujący o tytule rozegrają 24 grudnia.

Składy drużyn na turniej World Tennis League 2022:

"The Kites": Iga Świątek, Eugenie Bouchard, Sania Mirza, Felix Auger-Aliassime, Gael Monfils

"The Eagles": Caroline Garcia, Bianca Andreescu, Nick Kyrgios, Andreas Seppi, Rohan Bopanna

"The Hawks": Anett Kontaveit, Jelena Rybakina, Alexander Zverev, Dominic Thiem

"The Falcons": Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Novak Djoković, Grigor Dimitrow