Czesi chwalą się występem Świątek

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz trening Igi Świątek przed pierwszym meczem w US Open 2022. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Turniej US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Jej ośrodek treningowy zniszczyli Rosjanie. "To zwycięstwo dla Ukrainy" Debiutująca w US... czytaj dalej » Organizatorzy turnieju w Ostrawie wydali krótki komunikat we wtorek, w dniu, w którym Świątek rozpocznie rywalizację w wielkoszlemowym US Open. Jej pierwszą rywalką w Nowym Jorku będzie Włoszka Jasmine Paolini (początek meczu o godzinie 17, transmisja w Eurosporcie 2 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze).

Polka, rozstawiona z numerem pierwszym, jest jedną z faworytek US Open. Gdyby dotarła do finału, ostatni mecz na kortach Flushing Meadows rozegra 10 września.

Świątek w Ostrawie grała w półfinale

Impreza w Ostrawie odbędzie się w dniach 3-9 października.

W zeszłym roku Świątek dotarła w Czechach do półfinału. W nim musiała uznać wyższość Greczynki Marii Sakkari 4:6, 5:7.

W finale Sakkari przegrała z Estonką Anett Kontaveit 2:6, 5:7.