Iga Świątek zmienia korty. "Trawa powinna być dla niej trudniejsza"

Po triumfie na kortach Rolanda Garrosa Świątek ma niewiele czasu na ochłonięcie z emocji i przede wszystkim odpoczynek. Zwycięski finał z Cori Gauff rozegrała w zeszłą sobotę, a 13 czerwca rozpoczyna się turniej WTA 500 w Berlinie. Nazwisko Polki, dla której będzie to pierwsza okazja sprawdzania się na kortach trawiastych, widnieje na liście zgłoszeń. Decyzja, czy zagra, jeszcze nie zapadła.

Kulminacyjnym momentem sezonu na trawie będzie, rzecz jasna, ruszający w ostatnim tygodniu czerwca Wimbledon, uchodzący za najbardziej prestiżowy wśród wielkoszlemowych turniejów. Najlepszym rezultatem Świątek w Londynie jest czwarta runda z ubiegłego roku (przegrała wówczas z Tunezyjką Ons Jabeur). Przygotowując się do tamtego występu, zagrała na kortach trawiastych w Eastbourne, gdzie odpadła w drugiej rundzie (za mocna okazała się Rosjanka Daria Kasatkina).

Krótki sezon na trawie

Mistrzyni w ogniu pytań. Konferencja prasowa Igi Świątek w Lublinie Iga Świątek bez... czytaj dalej » Wówczas Świątek mozolnie pięła się w tenisowej hierarchii. Dzisiaj jej pozycja jest zupełnie inna. Od kilkunastu tygodni przewodzi w rankingu WTA, od kilku dni jest dwukrotną mistrzynią wielkoszlemową. Zapracowała na to sześcioma turniejowymi zwycięstwami i imponującą serią 35 wygranych meczów. Tegoroczne sukcesy osiągała na kortach twardych, na których czuje się coraz pewniej i mączce, jej ulubionej nawierzchni.

Nadchodzące zmagania na kortach trawiastych to zupełnie coś innego. Dla Świątek, choć znajduje się w kosmicznej formie, będą one stanowić nie lada wyzwanie.

Sezon na trawie jest bowiem krótki, nie ma możliwości często na niej trenować. Dotyczy to w zasadzie wszystkich. Według Macieja Synówki, trenera i komentatora tenisa, istotne jest zdobywane latami doświadczenie, ale może ono procentować, gdy jest się w miarę wysoko w rankingu. Przynajmniej w drugiej setce, ale im wyżej, tym lepiej. Wtedy otwiera się więcej furtek rywalizacji na tej nawierzchni.

- Druga rzecz to wysokość kozła piłki. Trawa zazwyczaj powoduje, że piłka odbija się niżej. Większe znaczenie mają więc rotacje wsteczne, takie zagrania jak slajs czy slajs serwis - opisuje tajniki gry na trawie Synówka.

- Ze względu na to, że korty trawiaste są szybsze od innych nawierzchni, istotne są również elementy taktyczne: przejście do siatki, umiejętność odgrywania wspomnianych niskich piłek oraz rozgrywanie szybkich, krótkich akcji. Może jeszcze serwis i return zaczynają mieć o wiele większe znaczenie. Przede wszystkim umiejętność gry bez przełamania. I ostatnia rzecz: poruszanie się, czyli lekkość, zwinność i elastyczność. Pod tym względem wybitna była Agnieszka Radwańska - zaznacza w rozmowie z eurosport.pl.

"Trawa powinna być dla Igi trudniejsza"

Marta Domachowska zwraca uwagę na forhend Świątek, zwłaszcza na rotację przy tym uderzeniu. - Na kortach ziemnych jest ona najbardziej groźna dla przeciwniczek. Na trawie specyfika gry jest zupełnie inna. Piłki odbijają się nisko, gra się jakby na dywanie. Jest zdecydowanie ciężej. Iga na ten moment jest najlepsza na świecie, dlatego uważam, że z czasem będzie w stanie zaadaptować się do każdych warunków. Jej pewność siebie jest duża - mówi eurosport.pl była tenisistka.

Jakie jeszcze atuty Świątek może przełożyć na nawierzchnię trawiastą?

- Ma obecnie przewagę w tak wielu filarach tenisa, że trudno wymienić jedną rzecz. Jest półkę wyżej szczególnie pod względem motorycznym, co przekłada się na siłę gry. A to powoduje, że może z większą łatwością skracać akcje - uważa Synówka.

- Generalnie, patrząc na jej styl gry i technikę, trawa powinna być dla niej trudniejsza. Ona ma głęboki chwyt forhendowy. Jeśli chodzi o slajs, u Igi nie widzimy często tych akcji slajsowych, także akcji, w których ona atakowałaby do siatki. Biorąc pod uwagę samo podejście do sezonu trawiastego, jest to świetna okazja, żeby uzupełnić schematy gry taktycznej. Dołożyć wymienionego już slajsa, approach shota, czyli uderzenie, z którego przechodzimy z linii końcowej do siatki - dodaje.

Sama Świątek widzi w swojej grze spore rezerwy. - Na trawie większe znaczenie ma serwis. Przechodząc z mączki na trawę, jest bardzo trudno, bo zmieniamy najwolniejszą nawierzchnię na najszybszą. Zupełnie inne jest poruszanie i ustawianie się na korcie. Nie będę mogła się doślizgiwać. Chciałabym też poprawić swój wolej. Mam sporo rzeczy do pracy i to jest dobre, bo pokazuje, że mogę być lepsza - mówiła na wtorkowej konferencji prasowej zorganizowanej przez jednego ze sponsorów.

Kto może zagrozić Świątek?

Które zawodniczki mogą być najgroźniejsze dla Polki na trawie? - Na pewno wymieniłbym Ons Jabeur i Cori Gauff. W Paryżu podobała mi się gra młodych zawodniczek, jak choćby Zheng Qinwen. Chinka, choć dopiero zadebiutuje w Wimbledonie, ma ogromny potencjał. Myślę, że jeśli nie teraz, to na przestrzeni najbliższych dwóch-trzech lat będzie groźną rywalką. Podobał mi się również występ Czeszki Lindy Noskovej. Idzie mocne pokolenie nowych zawodniczek - mówi Synówka.

Raziła forhendem i bekhendem, błyszczała przy siatce. Najlepsze zagrania Świątek z Rolanda Garrosa Iga Świątek była... czytaj dalej » Trener tenisa przy okazji zastanawia się, która z zawodniczek pierwszej dziesiątki, nawet dwudziestki rankingu rzuci w końcu wyzwanie Świątek. Da impuls, że Iga jest do ogrania.

- Otwarcie o tym zaczęła mówić Jabeur, ale trochę spaliła się w Paryżu (w pierwszej rundzie przegrała z Magdą Linette - red.). Ze wszystkich zawodniczek Tunezyjka prezentuje na kortach trawiastych najbardziej wszechstronny tenis, dostosowany do tej nawierzchni. W trudnym momencie swojej kariery jest Aryna Sabalenka, która w mojej opinii jest nieprzygotowana do sezonu. Czekam z kolei na przełom u Marii Sakkari. Trawiasta nawierzchnia też nie będzie dla Greczynki najłatwiejsza, ale z drugiej strony jest niesamowicie pracowita, a takich tenisistek nigdy nie wolno lekceważyć. Może groźna będzie Jessica Pegula, która przeżywa najlepszy sezon w karierze - wymienia Synówka.

Domachowska: - Poziom pierwszej dziesiątki rankingu jest strasznie nierówny. Forma wielu tenisistek, co pokazał szczególnie ostatni okres, jest chwiejna. Tylko Iga od dłuższego czasu trzyma wysoki poziom. Obecnie nie widzę zawodniczki, która byłaby w stanie osiągnąć taki pułap. Z drugiej strony Idze trafi się w końcu słabszy dzień. Nie oszukujmy się, w tenisie gra się na okrągło, turniej goni turniej, napięcie jest duże. Miejmy nadzieję, że będzie w stanie sobie z tym poradzić.

Tegoroczny Wimbledon rozpocznie się 27 czerwca.