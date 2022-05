Świątek zdradziła nowy sposób na rozładowanie napięcia. Zaskoczyła swój sztab

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed rywalizacją w turnieju Roland Garros. Roland-Garros od niedzieli w Eurosporcie. Każdy mecz na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie na korcie po zwycięstwie w 2. rundzie Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik w studiu Eurosportu po meczu Igi Świątek z Alison Riske. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Marek Furjan o dążeniu Igi Świątek do tenisowej perfekcji. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji

W piątym gemie drugiego seta Iga Świątek po raz kolejny przełamała Dankę Kovinić. Zobacz, jak do tego doszło. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 4. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros

Zobacz śmieszny fragment z rozmowy Igi Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Powrót Chinki do gry.

Zheng Qinwen doprowadziła do tie breaku w 1 secie w meczu z...

Zheng Qinwen doprowadziła do tie breaku w 1 secie w meczu z...

Iga Świątek już tylko 1 gem od awansu do ćwierćfinału RG 2022.

Awans Polki do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Oto co powiedziała Polka w rozmowie z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

Roland Garros 2022 na żywo. Wszystkie mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

Świątek nie miała łatwej przeprawy z dużo niżej notowaną Chinką. Wręcz przeciwnie, polska tenisistka przegrała pierwszego seta 6:7, co mogło zwiastować, że przykra niespodzianka wisi w powietrzu.

Na szczęście w dwóch następnych partiach nie było już cienia wątpliwości, kto jest pierwszą rakietą świata. Świątek wygrała je dość pewnie - 6:0, 6:2 - i awansowała do ćwierćfinału paryskiego turnieju.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Iga Świątek - Zheng Qinwen w 4. rundzie Roland Garros

Świątek zaskoczyła nawet swój sztab

Po spotkaniu Polka zdradziła, że w trudnych momentach, a zwłaszcza w pierwszym secie, w jej głowie kłębiło się mnóstwo myśli. Musiała sobie z nimi poradzić i znalazła na to świetny sposób.

Życzenia dla Igi Świątek przed kamerą. "Nie mogę w stu procentach się z nich cieszyć" Iga Świątek... czytaj dalej » - Przyspieszyłam mój forhend, co przyniosło efekt. Czułam przede wszystkim, że moje myśli są znacznie bardziej przejrzyste - tłumaczyła Świątek, po czym z zaskoczenia zwróciła się do swojego sztabu.

- Jak jest nucić? - pytała z uśmiechem kilkukrotnie, ponieważ na początku najbliżsi współpracownicy nie za bardzo wiedzieli, o co jej chodzi. Szybko okazało się jednak, że Polska tenisistka chciała po prostu powiedzieć, że w kryzysowych momentach pomogło jej śpiewanie piosenek. Nie wiedziała tylko, jak dobrze to ująć w języku angielskim.

- Skupiałam się nad technicznymi rzeczami, ale to nie wychodziło, przez co byłam coraz bardziej spięta. Nie mogłam uderzyć w tym kierunku, w którym chciałam. Wtedy śpiewałam sobie w myślach - wyjaśniła liderka rankingu WTA.

Oglądasz Wideo: Eurosport Nucenie piosenek pomogło Świątek skupić się w meczu z Zheng

Ta sytuacja po raz kolejny pokazała naturalność i spontaniczność Świątek, czyli cechy, które bardzo cenią w niej kibice. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce po meczu trzeciej rundy Roland Garros, kiedy to w pomeczowym wywiadzie na korcie dopytywała Matsa Wilandera, jak w prawidłowy sposób nazwać Lasek Buloński. Wszystko po to, by przypadkiem nie obrazić lokalnych kibiców.