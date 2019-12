"Najpierw była Aga, teraz jest Iga". Sztuczka Świątek zagraniem roku

18-letnia warszawianka została wyróżniona za skrót, jakim popisała się podczas meczu z Czeszką Kristyną Pliskovą (wygranego przez Polkę 6:0, 6:1) w półfinale turnieju WTA w Lugano.

Wyprzedziła Halep

Zagranie Świątek otrzymało 40 procent głosów. Drugie miejsce zajęła słynna Rumunka Simona Halep - 31 procent (za akcję z turnieju w Dubaju). Trzecia była Elina Switolina (24 procent), a czwarta Patricia Maria Tig (5 procent).

W latach 2013-17 plebiscyt ten wygrywała Radwańska, która pod koniec 2018 roku zakończyła karierę.

"Najpierw była Aga, a teraz jest Iga" - napisano w piątek na stronie WTA.



This jaw dropping dropshot from @iga_swiatek during her impressive run in Lugano earned your votes for the 2019 Shot of the Year presented by @Cambridge_FX -->https://t.co/gmWTj69OlFpic.twitter.com/5Bc0k0Ag1s — WTA (@WTA) December 20, 2019

W poprzedniej edycji "Shot of the Year" - za 2018 rok - zwyciężyła Halep, a Radwańska była druga.

Druga ulubiona tenisistka

Świątek ma podwójne powody do satysfakcji. Polka zajęła bowiem drugie miejsce w innym plebiscycie WTA, na ulubioną tenisistkę kibiców. W tej kategorii - w głosowaniu fanów - triumfowała po raz trzeci z rzędu Halep.