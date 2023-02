Ekspresowa Świątek. Kolejne niebywałe wyczyny

- Nie mam jednego rozwiązania, staram się być solidna i skoncentrowana. Nie biorę niczego za pewnik, wykorzystuję każdą piłkę - powiedziała Polka w krótkiej rozmowie tuż po środowym spotkaniu, które wygrała bardzo pewnie - 6:1, 6:0.

To już piąty set w tym roku wygrany przez Polkę "na sucho". Wcześniej 21-latka nie straciła seta w meczach z Jessicą Pegulą, Weroniką Kudiermietową, Danielle Collins i Cristiną Bucsą. Żadna inna tenisistka nie może pochwalić się podobnym bilansem w trwającym sezonie.



5 - Iga Swiatek has won her fifth set this season with a 6-0 scoreline, at least two more than any other player so far this season. Bakery.@WTA_insider@WTA#DDFTennispic.twitter.com/64O65JJZRV — OptaAce (@OptaAce) February 22, 2023

Świątek tylko za Williams i Henin w XXI wieku

A to dopiero początek wielkich liczb raszynianki. Jest ona bowiem szóstą zawodniczką w tym stuleciu, która zanotowała pięć zwycięstw z rzędu, tracąc w nich mniej niż cztery gemy. Kto jest na tej liście? Same znane postacie: Kim Clijsters, Nadia Petrowa, Amelie Mauresmo, Lindsay Davenport i Sabine Lisicki.



3 - Iga Swiatek is the sixth female player this Century to win 5 consecutive WTA matches with fewer than 4 games dropped after Kim Clijsters, Nadia Petrova, Amelie Mauresmo, Lindsay Davenport and Sabine Lisicki. Flawless.@WTA_insider@WTA#DDFTennispic.twitter.com/HR9Fonqi2e — OptaAce (@OptaAce) February 22, 2023



Ponadto, jak wyliczył statystyczny serwis OptaAce, Świątek wygrała 61,1% meczów w turniejach WTA 1000 w dwóch setach (33 na 54). Od 2009 roku tylko legendarna Serena Williams zanotowała bardziej imponującą średnią - 63,6 proc.



33 - Iga Swiatek has won 61.1% of her WTA-1000 main draw matches in straight sets (33/54): only Serena Williams (63.6%) has a higher winning ratio - since 2009. Tank.@WTA_insider@WTA#DDFTennispic.twitter.com/Pxz1rruJhr — OptaAce (@OptaAce) February 22, 2023

Środowy pojedynek był dla Polki już 60. w roli liderki światowego rankingu WTA (na czele jest już 47. tydzień, od kwietnia 2022 roku) i 52. zwycięstwo. W ostatnim stuleciu lepszy bilans miały jedynie wspomniana Williams i Justin Henin. Amerykanka wygrała 55 spotkań, a Belgijka - 54.



Improving her win-loss record to 52-8 since rising to #1 in April 2022.



Only Serena Williams (55) and Justine Henin (54) recorded more wins after 60 matches as World No. 1 this century.@iga_swiatek#1GApic.twitter.com/4HUzMSZGKV — wta (@WTA) February 22, 2023

Powtórka w półfinale?

W ćwierćfinale Polka chciała podtrzymać zwycięską passę. W czwartek miała zmierzyć się z Karoliną Pliskovą, którą wcześniej pokonała w finale w Rzymie w 2021 roku 6:0, 6:0. Jak przekazała organizacja WTA, Czeszka wycofała się z gry z powodu infekcji wirusowej i w efekcie Świątek bez wychodzenia na kort jest już w półfinale w Dubaju.

O finał powalczy ze zwyciężczynią czwartkowego pojedynku dwóch Amerykanek - rozstawionej z numerem piątym Cori Gauff i Madison Keys. Z tą pierwszą raszynianka ma bilans 5-0, a z drugą 2-1.