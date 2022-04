Iga Świątek podbija serca kibiców. Polka z zagraniem marca

Świątek: ostatnie tygodnie były trochę hardkorowe Iga Świątek... czytaj dalej » Tenisowy początek 2022 roku został zdominowany przez Igę Świątek. Polka zwyciężyła w trzech niezwykle prestiżowych turniejach rangi WTA 1000, kolejno w Dausze, Indian Wells i Miami.

Jednocześnie awansowała na pierwsze miejsce w światowym rankingu WTA.

20-letnia zawodniczka rewelacyjnie spisywała się na twardej nawierzchni, a jakby tego było mało w głosowaniu kibiców na oficjalnej stronie WTA, jej zagranie zostało wybrane najlepszym w ubiegłym miesiącu.

26 odbić i tytuł najlepszej

Polka nagrodę wywalczyła za akcję złożoną aż z 26 odbić podczas meczu 3. rundy turnieju w Miami przeciwko Madison Brengle.

Amerykanka zagrała dobry skrót, ale Świątek zdołała dobiec do piłki i zagrała genialny bekhend, do którego rywalka nie potrafiła już zdążyć. Polka wygrała spotkanie 6:0, 6:3 i ostatecznie triumfowała w całej imprezie WTA 1000.



The people have spoken



The March Shot of the Month goes to… @iga_swiatek



Presented by @CorpayFXpic.twitter.com/hKu4xXBkc4 — wta (@WTA) April 8, 2022





Świątek imponuje nie tylko grą na korcie, ale także postawą poza nim. Polka wielokrotnie podkreślała, że całym sercem wspiera walczących Ukraińców.

Aktualnie najlepsza tenisistka świata odpoczywa, ale ma w planach udział w meczu Polska - Rumunia w ramach Billie Jean King Cup (15-16 kwietnia). Spotkanie w Radomiu zdecyduje, która z drużyn wystąpi w turnieju finałowym.