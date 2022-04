"Chcę zgłosić kradzież". Świątek zachwyciła zagraniem

Iga Świątek pokonała w środę Czeszkę Petrę Kvitovą w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Miami. Tym samym Polka awansowała do półfinału zawodów. To już piętnasta wygrana Świątek z rzędu.

Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Miami, pokonując Amerykankę Jessicę Pegulę 6:2, 7:5. W sobotę raszynianka zagra o tytuł z Japonką Naomi Osaką (godz. 19 czasu polskiego).

Świątek "ukradła punkt"

Przeszkadzali Świątek. Sędzia wezwała ochronę W czwartkowym... czytaj dalej » spotkaniu z Pegulą Świątek popisała się wyjątkowymi umiejętnościami już na początku meczu. Reprezentantka gospodarzy serowała i po dobrze przeprowadzonej akcji była już o krok, by objąć prowadzenie w secie 2:1.

Kiedy wydawało się, że Świątek nie ma już szans na skuteczną obronę, Polka zdołała dojść do trudnej piłki i precyzyjnym forhendem minąć bezradną rywalkę. Jak ona to zrobiła?

- Ukradła ten punkt. Absolutnie niesamowite – oceniali na gorąco zachwyceni komentatorzy.

Imponujące zagranie Polki postanowiła udostępnić organizacja WTA w mediach społecznościowych.

"Halo, 911? Chcę zgłosić kradzież" - napisano w zabawnym komentarzu, jakby dzwoniąc na policję.

Świątek faktycznie "ukradła" niemal pewny punkt Peguli.

Policja do tej pory nie odpowiedziała na zgłoszenie…