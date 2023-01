Świątek wśród legend tenisa. Zachwycający procent zwycięstw w Wielkim Szlemie

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka po awansie do 3. rundy turnieju.

Tenisistka z Raszyna rywalizuje w imprezach tej rangi dopiero od 2019 roku, a już ma na swoim koncie dwa tytuły zdobyte we French Open i jeden w US Open. Teraz walczy o swoje premierowe trofeum w Australian Open, gdzie w tegorocznej edycji dotarła już do trzeciej rundy.

Ponad 80 procent zwycięstw

Świątek w swoich pierwszych 65 pojedynkach w głównych drabinkach turniejów Wielkiego Szlema odniosła aż 53 wygrane. Daje to imponującą średnią blisko 82 proc. zwycięstw w zawodach najwyższej rangi. W ubiegłym sezonie przeszła suchą nogą przez rywalizację w Paryżu i Nowym Jorku. W Melbourne zatrzymała się dopiero w półfinale i tylko w londyńskim Wimbledonie odpadła zdecydowanie przedwcześnie – w 3. rundzie. Jej bilans w ubiegłorocznych zmaganiach wielkoszlemowych wyniósł 21-2.

Niewiele tenisistek w historii na tym etapie kariery mogło pochwalić się podobnymi wynikami w tych imprezach. Najlepszym bilansem po 65 spotkaniach do dziś legitymuje się legendarna Margaret Court, która wygrała aż 61 z nich. O jeden triumf mniej zanotowała Monica Seles. Trzecia w zestawieniu jest Chris Evert – 57 zwycięstw. Polkę nieznacznie wyprzedziły też Martina Hingis i Billie Jean King (po 56) oraz Tracy Austin (54).



53 - Iga Swiatek has won 53 of her first 65 Women's Singles Grand Slam matches - in the Open Era only six players had more such wins after 65 Majors matches. Rush.@WTA_insider@WTA#AusOpen2023#AusOpenpic.twitter.com/TPTUmUmERp — OptaAce (@OptaAce) January 18, 2023





Jak widać po nazwiskach na liście, wszystkie zawodniczki poza Świątek notowały te osiągnięcia w zupełnie innych czasach. W obecnych tylko raszynianka potrafi utrzymywać taką regularność. Ostatnio rozpoczęła 42. tydzień na czele rankingu WTA, któremu nieustannie przewodzi od 4 kwietnia, gdy Australijka Ashleigh Barty postanowiła zakończyć karierę.

Obecnie ma w dorobku 11025 punktów. Druga na liście Ons Jabeur zgromadziła ich 5140.