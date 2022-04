Świątek dorównała Williams. Pierwszy taki wyczyn w kobiecym tenisie od lat

Iga Świątek: wygląda jakbym była w jakimś transie Od 21 meczów nikt... czytaj dalej » Świątek w ćwierćfinale pokonała triumfatorkę US Open 2021 Emmę Raducanu 6:4, 6:4.

To oznacza, że w sobotę 20-latka z Raszyna stanie przed szansą awansu do swojego czwartego kolejnego finału w tym sezonie. Jej rywalką będzie Rosjanka Ludmiła Samsonowa.

Świątek jak Serena Williams

Polka będzie zdecydowaną faworytką tego pojedynku. Ba, jeśli nie wygra go w dwóch setach, będzie można mówić o niespodziance. Wszystko za sprawą jej niesamowitych statystyk.

Świątek wygrała już 28 setów z rzędu. O tym, jak wielkie jest to osiągnięcie niech świadczy fakt, że ostatnią tenisistką, która zaliczyła tak spektakularną serię była Serena Williams. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych dokonała tego między US Open 2012 a Australian Open 2013.

Passa Świątek trwa od połowy marca. Wówczas - podczas Indian Wells - w pierwszym secie zaskoczyła ją Niemka Angelique Kerber. Później Świątek nie pozostawiała już rywalkom złudzeń, wygrywając każdy z 13 meczów bez straty seta.