Niesamowity powrót Świątek w Waszyngtonie. Nieudana przygoda Linette

Ogromny awans Kawy w rankingu WTA Katarzyna Kawa po... czytaj dalej » Dla obu tenisistek z Polski to były pierwsze występy od momentu zakończenie wielkoszlemowego Wimbledonu. Linette doszła w nim do trzeciej rundy, a Świątek pożegnała się z imprezą już w premierowym pojedynku.

Mało obiecująca inauguracja

Teraz za oceanem obie rozpoczęły starty, które mają je w jak najlepszy sposób przygotować do US Open. Linette w San Jose zmierzyła się z doświadczoną Suarez Navarro.

W pierwszej partii Hiszpanka trzykrotnie odebrała Polce podanie. Sama straciła je raz i ostatecznie zwyciężyła 6:3. Druga odsłona zaczęła się znakomicie dla poznanianki. Od razu przełamała przeciwniczkę, a potem prowadziła już 3:1. To był jednak koniec jej dobrej gry. Potem przegrała pięć kolejnych gemów.

Ostatni był popisem Suarez Navarro, która zaserwowała trzy asy, w tym tego, który dał jej triumf. Co ciekawe, to były jej jedyne takie zagrania w całym meczu. Polka ponownie przegrała pojedynek, w którym przez jego większość toczyła wyrównaną walkę. Niestety, w najważniejszych momentach znów zabrakło jej czegoś, aby przechylić szalę na swoją korzyść.

- W ostatnim gemie serwowałam najlepiej. Czułam się bardzo dobrze. Zawsze daję z siebie wszystko. Wiem, że gdy zachowuje odpowiednią agresję na korcie, to mogę wygrywać z każdym – powiedziała Suarez Navarro.



Wyjątkowa pogoń młodej Polki

W tym samym czasie rywalizację w Waszyngtonie rozpoczęła Świątek. Ona ostatnio nie ma dobrej serii. Przegrała trzy mecze z rzędu. Teraz 66. w rankingu WTA zawodniczka z Raszyna była lekką faworytką starcia z nieco wyżej notowaną Ons Jabeur.

Tunezyjka prowadziła już 6:4, 4:1 i wydawało się, że za chwilę zakończy starcie. 18-letnia Polka nie poddała się. Dwa razy odłamała przeciwniczkę i łącznie wygrała pięć gemów z rzędu. Konieczny był decydujący set.

Ten był niezwykle zacięty. W pierwszych czterech gemach obie zawodniczki nie były w stanie utrzymać podania. W dziewiątym Świątek wygrała serwis, a w dziesiątym gemie odebrała go rywalce. Wykorzystała pierwszą okazję na zwycięstwo.

W drugiej rundzie jej rywalką będzie Czeszka Katerina Siniakova albo Jessica Pegula ze Stanów Zjednoczonych.