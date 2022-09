Były tenisowy mistrz chyli czoła przed Igą Świątek

Mecze Świątek w US Open oglądaj na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

"W tym temacie chciałabym być przykładem". Iga Świątek odpowiada, co może wnieść do świata tenisa Iga Świątek była... czytaj dalej » "Iga Świątek pokazuje stały rozwój jej wielkości" - napisał były tenisista. "Nie była wielką fanką warunków i piłek oraz nie grała swojego najlepszego tenisa w tym turnieju. Ale rozwiązała problem i w finale okazała się najlepsza" - zaznaczył w swoim wpisie na Twitterze.

Przypominał tym samym, że Polka była dotąd kojarzona głównie z doskonałą grą na kortach ziemnych, a przed inauguracją nowojorskiej imprezy krytykowała przygotowane specjalnie na kobiecy turniej piłki.

"Rok dominacji"

Roddick, który jako ostatni Amerykanin 19 lat temu wygrał US Open, dołączył do grona ludzi ze świata sportu, którzy pogratulowali raszyniance drugiego zwycięstwa w wielkoszlemowej imprezie w sezonie. W maju Świątek po raz drugi wygrała turniej Roland Garros w Paryżu.

Wcześniej triumfowała w imprezach WTA w Rzymie, Stuttgarcie, Miami, w Indian Wells i w Dausze.

"To był rok jej dominacji, a oglądanie tego było przyjemnością" - dodał Roddick.



21-letnia Świątek od 4 kwietnia prowadzi w rankingu tenisistek, a jej dorobek 10 365 punktów jest prawie dwukrotnie większy od zdobyczy drugiej na liście WTA Tunezyjki Ons Jabeur (5275 punktów), którą Polka pokonała w finale US Open.