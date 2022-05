Świątek zalała się łzami szczęścia. "Pierwszy raz miałam tak mocną reakcję po zwycięstwie"

23.04 | Iga Świątek od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Świątek jest aktualnie bezsprzecznie najlepszą tenisistką świata. Niedzielne zwycięstwo 6:2, 6:2 z Ons Jabeur było dla niej 28. z rzędu. Kolejnych turniejów wygrała już pięć, ale jej reakcja po ostatniej piłce pokazała, że tym razem emocje były wyjątkowe. 20-latka klęknęła na korcie i zwyczajnie się rozpłakała.

- Faktycznie, emocje były spore. Trudno to opisać. Pierwszy raz miałam tak mocną reakcję po zwycięstwie. Mam nadzieję, że wyszły zdjęcia, bo byłam cała zapłakana - mówiła ze szczerym uśmiechem przed kamerą Canal+.

Jak przyznała, radość jest ogromna, bo "tydzień był trudny, mimo że wszystkie mecze udało się wygrać w dwóch setach". - Towarzyszyło mi sporo stresu i cieszę się, że udało mi się to wszystko przezwyciężyć - podkreśliła.

Iga Świątek o obronie tytułu w Rzymie

Świątek, pokonując Jabeur, po raz pierwszy w krótkiej wciąż karierze zdołała obronić tytuł w jakimkolwiek turnieju. - To niesamowite uczucie. Pokazuje to, jak wielką pracę wykonaliśmy z moim teamem - stwierdziła.

I właśnie swojemu otoczeniu jest najbardziej wdzięczna. Jak zauważyła, kolejny sukces jest efektem wycofania się z niedawnego turnieju w Madrycie, by dać sobie czas na oddech.

- Sama sobie zrobiłam przerwę i cieszę się, że zaufałam trenerowi Tomaszowi Wiktorowskiemu. Ten tydzień przerwy przydał się i jest to też zasługa również Maćka (Ryszczuka, fizjoterapeuty - red.) i Darii (Abramowicz, psycholog - red.), którzy znają mnie od lat i doskonale wiedzą, kiedy taka przerwa jest potrzebna - powiedziała tenisistka.

Iga Świątek o najbliższych planach

Świątek została również zapytana o to, jak odbiera fakt, że "potrafi inspirować". - To ogromny zaszczyt. Już od dziecka wiedziałam, że mogę się nadawać do tej roli, więc ogromnie się cieszę - odparła z szerokim uśmiechem.

A jakie są najbliższe plany Polki? - Udamy się do Paryża, więc ciekawe dni przed nami. Mam nadzieję, że dostanę trochę wolnego, ale nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat z trenerem. Roland Garros jest długim turniejem i może uda się odpocząć między meczami - powiedziała Świątek.

Wielkoszlemowa impreza rozpocznie się 22 maja.

Niedzielna wygrana w Rzymie sprawia, że - niezależnie od wyniku we French Open - Świątek pozostanie liderką rankingu WTA co najmniej do 19 czerwca.