Nie liczby i nie rekordy. Świątek jest dumna z innej rzeczy

Apel Świątek w sprawie Ukrainy przyjęty burzą oklasków. "Mamy krótką pamięć" Symboliczne słowa... czytaj dalej » Świątek, liderka światowego rankingu, w sobotnim finale wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6:3, 6:0. W sumie w drodze po tytuł przegrała tylko pięć gemów, a w każdym ze spotkań zanotowała seta wygranego 6:0.

- Nie jest dla mnie ważne, ile gemów wygrałam czy przegrałam. Liczy się to, że odnalazłam tutaj swój rytm i po cięższym początku sezonu w tym turnieju byłam skoncentrowana od początku do końca meczów. Jestem zadowolona ze swojego występu - powiedziała Polka po odebraniu trofeum.

Iga Świątek pogratulowała Peguli

Zwróciła uwagę na dobrą postawę swojej rywalki, która w Dausze dotarła do finału zarówno w singlu, jak i w deblu w parze z rodaczką Cori Gauff. W grze podwójnej Amerykanki w piątek wywalczyły tytuł.



- Gratuluję Jessice wyników i w singlu, i w deblu. Jesteś bardzo stabilną zawodniczką i twoja etyka pracy oraz wszystko, co sobą reprezentujesz, są wspaniałe. Gratulacje także dla twojego trenera - zwróciła się Świątek do Peguli.

Źródło: PAP/EPA Iga Świątek z trofeum za zwycięstwo w Dausze

Podziękowała również swojemu sztabowi. - Mój trener (Tomasz Wiktorowski - red.) był co prawda w domu, podobnie jak mój tata i moja siostra, ale wszyscy mnie wspierali każdego dnia. Ci ludzie są ze mną i w dobrych chwilach, i w tych złych. Jestem im za to wdzięczna, bez nich nie byłoby mnie tutaj - podkreśliła polska tenisistka.



- To świetny turniej i zawsze bardzo lubię tu wracać. Mam nadzieję, że dobra gra tutaj wejdzie mi w nawyk. Dziękuję także kibicom za przyjście, mimo trudnych warunków pogodowych - podsumowała.



Świątek w sobotę zdobyła 12. tytuł w karierze i pierwszy w tym roku. W ubiegłym sezonie triumfowała ośmiokrotnie.

Wynik finału WTA 500 w Dausze:

Iga Świątek (Polska, 1) - Jessica Pegula (USA, 2) 6:3, 6:0