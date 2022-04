Rada Osaki zmieniła karierę Świątek. "Nie ma za co, Iga"

Świątek wygrała z Osaką 6:4, 6:0 i zwyciężyła w turnieju rangi WTA 1000 w Miami. To jej trzeci triumf z rzędu w cyklu, a szósty w karierze. W poniedziałek 20-letnia Polka oficjalnie obejmie prowadzenie w światowym rankingu tenisistek.

Osaka radzi Świątek

To miało wielki wpływ na sukcesy Świątek. "Najlepsza rzecz, jaka mogła Idze się przytrafić" Iga Świątek... czytaj dalej » Osaka wraca do wielkiego tenisa po dłuższej przerwie. Była liderka rankingu WTA zmagała się z depresją i potrzebowała czasu, by ponownie nabrać ochoty do gry. Jest jednak niezwykle doświadczona i ma w swoim dorobku cztery tytuły wielkoszlemowe.

Japonka dopiero drugi raz zmierzyła się ze Świątek w karierze. Panie znają się jednak od lat i lubią ze sobą rozmawiać. Już przed meczem finałowym w Miami było widać, że darzą się sympatią. Szczerze się do siebie uśmiechały i życzyły powodzenia przed spotkaniem.

Po meczu, pewnie wygranym przez Polkę, także nie było zawiści miedzy zawodniczkami. Obie wymieniły się serią komplementów. Osaka przypomniała też jedno ciekawe zdarzenie z historii wspólnej znajomości ze Świątek.

- Kilka lat temu jadłyśmy razem kolację w Australii. Powiedziała mi wtedy, że być może pójdzie do college’u. Poradziłam jej, aby tego nie robiła. Nie ma za co, Iga - zażartowała utytułowana Japonka.



Osaka: ”A couple years ago, I had a dinner with her in Australia, and she was telling me she might go to college. I was telling her, Don't do that.



”You're welcome, Iga. Anyways... (Smiling).” pic.twitter.com/wmDxKQw5ny — WTA Insider (@WTA_insider) April 2, 2022





Ostatnie tygodnie to dominacja polskiej 20-latki z Raszyna na światowych kortach. Wygrała 17 ostatnich meczów i jest niepokonana od połowy lutego. Z jej tegorocznym bilansem 26-3 nie może się równać żadna inna tenisistka.