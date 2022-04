Eksperci nie widzą rywalek dla Świątek. "Zdobywa tenisowe Himalaje sprintem"

Iga Świątek wygrała w finale z japońską tenisistką Naomi Osaką 6:4, 6:0 i zwyciężyła w prestiżowym turnieju rangi WTA 1000 w Miami.

- To kolejny finał, w którym Polka demoluje rywalkę i daje przynajmniej jednego seta do zera. Zaczyna brakować godnych rywalek dla Igi Świątek - zauważył Lewandowski.

Świątek na tenisowym szczycie

Świątek już w poniedziałek zostanie numerem jeden światowego rankingu i z taką grą, jak obecnie, może nim pozostać przez bardzo długi czas.

- Iga zdobywa tenisowe Himalaje sprintem - obrazowo opisał Lewandowski. - Ona tam wbiega na sam szczyt i nie ogląda się za siebie. Ten numer jeden może być okupowany przez nią naprawdę długo, bo to co się dzieje aktualnie w kobiecym tenisie, wskazuje jednoznacznie, że mamy jedną gwiazdę i później długo, długo nic. Można się tylko zastanawiać, gdzie jest ten sufit i do jakiego etapu jest w stanie zbliżyć się Iga. Natomiast cały tenisowy świat jest zgodny, że to jest dziewczyna, która absolutnie może zbliżać się do rekordów dyscypliny, które były ustanawiane w poprzednich latach przez największe zawodniczki, nawet takie jak Serena Williams. Oczywiście, trzeba gdzieś zachować zdrowy rozsądek i za bardzo balonika nie pompować. Natomiast to, co obserwujemy teraz, to jest absolutny szczyt - emocjonował się komentator Canalu Plus i Eurosportu.

"Ma niesamowitą serię"

Równie wielkie słowa uznania skierował pod adresem tenisistki z Raszyna Adam Romer.

- Światek nie ma konkurencji na całym świecie - ocenił redaktor naczelny magazynu "Tenisklub". - Trochę przewrotnie powiem, że jeszcze kilka dni temu można było mieć takie odczucie, że Iga troszkę na wyrost zostaje numerem jeden na świecie. Tymczasem dziś już spokojnie możemy powiedzieć, że to absolutnie nie jest na wyrost - zaznaczył tenisowy ekspert.

- Rzeczywiście ma niesamowitą serię. To jej trzeci kolejny wygrany duży turniej, do tego amerykańskie Sunshine Double czyli Indian Wells i Miami Open, które przed nią zgarnęły tylko trzy dziewczyny. To była Steffi Graf, Kim Clijsters i Wiktoria Azarenka. Wystarczy podać te wielkie nazwiska, by zobaczyć, z kim na równi można stawiać Igę Świątek. Dziś Polka jest na tym miejscu i możemy tylko bić brawo i się cieszyć - zakończył Romer.