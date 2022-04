To miało wielki wpływ na sukcesy Świątek. "Najlepsza rzecz, jaka mogła Idze się przytrafić"

Iga Świątek wygrała w finale z japońską tenisistką Naomi Osaką 6:4, 6:0 i zwyciężyła w prestiżowym turnieju rangi WTA 1000 w Miami.

Po imprezie - trzeciej z rzędu wygranej przez Polkę - w stronę raszynianki popłynęło wiele ciepłych słów. Komentator Eurosportu Karol Stopa zauważył, że 20-latka, wraz ze swoim teamem, musi teraz uważnie planować swoje starty w nadchodzących tygodniach. Eksperci nie widzą rywalek dla Świątek. "Zdobywa tenisowe Himalaje sprintem" Iga Świątek jest... czytaj dalej »

Stopa: Iga ma mądry obóz wokół siebie

- Ten tenisowy kalendarz jest tak ułożony, że na dobrą sprawę można grać tydzień po tygodniu, turniej po turnieju, zarabiając przy tym miliony i zdobywając masę punktów rankingowych. Jest to natomiast mordercze zagrożenie dla organizmu, by dało się to wytrzymać - powiedział.

- Iga ma mądry obóz wokół siebie. Ci ludzie są doświadczeni i wiedzą, czym może to skutkować. W związku z tym w Charleston prawdopodobnie nie zagra (decyzja została potwierdzona przez organizatorów - przyp. red.) i pojawi się w następnym tygodniu w Radomiu w meczu Pucharu Federacji z Rumunkami. Następnie pewnie wystąpi w prestiżowym turnieju w Stuttgarcie na kortach ziemnych. Nie wyobrażam sobie, żeby Polki tam zabrakło, bo ona tam będzie po prostu największą gwiazdą - dodał.

W poniedziałek Świątek zostanie numerem jeden światowego rankingu. Dla młodej zawodniczki będzie to zupełnie nowa sytuacja, z którą będzie musiała się zmierzyć. Stopa prognozował, jak może zmienić się tenisowe życie 20-latki.

- Zmieni się ogromnie. Ona będzie teraz główną postacią, a zasada jest prosta: bij mistrza. To pewien rodzaj wyzwania, któremu trzeba podołać - podkreślił doświadczony komentator.

Stopa: współpraca z Wiktorowskim była najlepszą rzeczą, jaka mogła Idze się przytrafić

Ekspert zwrócił uwagę na to, co, w jego ocenie, w dużej mierze wpłynęło na znakomite wyniki uzyskiwane przez Świątek w tej fazie sezonu.

- Moim zdaniem absolutnym mistrzostwem świata była sprawa zmiany trenera. Nawiązanie współpracy z Tomaszem Wiktorowskim było kluczem do rozwiązania czy poprawienia pewnych kwestii, tak aby wszystko funkcjonowało idealnie - powiedział.

- Wielokrotnie rozmawiałem ze szkoleniowcem - również przy okazji komentowania tenisa na antenie Eurosportu - i już wtedy Tomek dostrzegł brylant do oszlifowania. Byłem i jestem przekonany, że decyzja o współpracy Świątek z Wiktorowskim to była najlepsza rzecz, jaka mogła Idze się przytrafić - zakończył Stopa.