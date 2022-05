Świątek zrównała się z Sereną Williams. Niesamowita seria trwa

23.04 | Iga Świątek od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Iga Świątek o przygotowaniach do French Open i powrocie na...

Koncert Świątek na wagę finału w Rzymie. Groźna rywalka kompletnie rozbita Iga Świątek już... czytaj dalej » Tym samym 20-letnia Świątek zrównała się z Sereną Williams na czwartym miejscu pod względem liczby kolejnych wygranych meczów od 2000 roku. Poprzednie stulecie 35 zwycięstwami z rzędu zakończyła siostra Amerykanki - Venus.



W liczonej od 1968 roku open erze najdłuższą serią może się pochwalić Martina Navratilova. Występująca w barwach Czechosłowacji i Stanów Zjednoczonych tenisistka w 1984 roku wygrała 74 kolejne mecze.

Iga Świątek w finale w Rzymie

Świątek, która w stolicy Włoch broni tytułu wywalczonego w ubiegłym roku, awansowała do piątego kolejnego finału. Poprzednio wygrała turnieje w Dausze, Indian Wells, Miami i Stuttgarcie.

Rywalką Polki będzie zwyciężczyni drugiego półfinału, w którym Tunezyjka Ons Jabeur zmierzy się w sobotę z Rosjanką Darią Kasatkiną.

Najdłuższe serie zwycięstw od 2000 roku (*seria niezakończona):



1. Venus Williams (USA) 35 meczów (turniej z ostatnią wygraną: Linz 2000)

2. Serena Williams (USA) 34 (Wimbledon 2013)

3. Justine Henin (Belgia) 32 (Australian Open 2008)

4. Serena Williams 27 (Madryt 2015)

. Iga Świątek (Polska) 27 (Rzym 2022)*

6. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 26 (Miami 2012)

7. Serena Williams 25 (Australian Open 2014)

8. Venus Williams 24 (Australian Open 2002)

. Justine Henin 24 (French Open 2005)

10. Naomi Osaka (Japonia) 23 (Miami 2021)



Najdłuższe serie zwycięstw w open erze:



1. Martina Navratilova (USA/Czechosłowacja) 74 mecze (1984 rok)

2. Steffi Graf (Niemcy) 66 (1989-90)

3. Martina Navratilova 58 (1986-87)

4. Margaret Court (Australia) 57 (1972-73)

5. Chris Evert (USA) 55 (1974)

6. Martina Navratilova 54 (1983-84)

7. Steffi Graf 46 (1988)

8. Steffi Graf 45 (1987)

9. Chris Evert 42 (1975-76)

10. Martina Navratilova 41 (1982)