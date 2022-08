Świątek z najlepszym wynikiem w kobiecym tourze od 2009 roku

W środę Polka nie miała żadnych problemów w starciu 2. rundy przeciwko Tomljanović (72. WTA). Raszynianka, po zaledwie 64 minutach walki, pokonała niżej notowaną Australijkę 6:1, 6:2. Świątek: wciąż się uczę, wprowadzam nowe elementy do swojego repertuaru Liderka... czytaj dalej »

Świątek najlepsza od 13 lat

Jak się okazało, dla Świątek było to piętnaste zwycięstwo z rzędu w imprezach cyklu WTA 1000, które zakończyło się w dwóch setach.

Poprzednim meczem, którego 21-latka nie wygrała "do zera" było marcowe spotkanie z Niemką Angelique Kerber w 1/8 finału turnieju w Indian Wells (4:6, 6:2, 6:3).

Od tego czasu Polka nie straciła ani jednej partii zarówno w Indian Wells, Miami, jak i Rzymie, triumfując w każdej z tych imprez. Jak wyliczyli statystycy, to najlepszy wynik w kobiecym tourze od 2009 roku.

Warto zaznaczyć, że turnieje o randze WTA 1000 - obok Wielkiego Szlema - są najważniejszymi w kalendarzu tenisowym pań. W tym sezonie były one rozgrywane w Dausze, Indian Wells, Miami, Madrycie, Rzymie, obecnie zawodniczki rywalizują w Toronto, a w najbliższym czasie odbędą się imprezy w Cincinnati oraz Guadalajarze.



15 - Iga #Swiatek is the first player ever to win 15 WTA1000 matches in straight sets in a row - since 2009. Beautiful.@WTA@WTA_insiderpic.twitter.com/QCTgX3nkBg — OptaAce (@OptaAce) August 10, 2022

Już w czwartek 11 sierpnia Świątek stanie przed szansą na wyśrubowanie swojego osiągnięcia. W 3. rundzie w Toronto raszynianka zagra z Brazylijką Beatriz Haddad Maią (24. WTA).

Początek meczu około godziny 20.30 czasu polskiego.