Hiszpanie życzą Świątek zdrowia i przestrzegają przed losem Osaki

Hiszpańskie media ostrzyły sobie apetyt na pojedynek prowadzącej w światowym rankingu Świątek z nową wiceliderką - reprezentantką gospodarzy Paulą Badosą. Przypominają, że dzieli je w klasyfikacji aż 2136 punktów, co sprawia, że przewaga Polki jest wyraźna.



"Po zejściu z kortów Australijka Ashleigh Barty Świątek umocniła się na pozycji nowej królowej kobiecego tenisa ziemnego" - napisał w środę wydawany w hiszpańskiej stolicy dziennik "AS".



Turniej w Madrycie bez Polek. Linette nie przeszła kwalifikacji Magda Linette nie... czytaj dalej » Gazeta odnotowała, że 20-letnia może pochwalić się serią 23 wygranych meczów, co przełożyło się na triumfy w turniejach w Dausze, Indian Wells, Miami, które również miały rangę WTA 1000, a także ostatnio zawodów w Stuttgarcie.



"Poza tym dzięki niej Polska weszła do finałów Billie Jean King Cup" - przypomniał "AS".

Historia Naomi Osaki przestrogą dla Igi Świątek?

Stołeczny dziennik sportowy odnotował, że wysoka forma Świątek zaprowadziła ją do wąskiej grupy tenisistek, które w niedawnej przeszłości mogły się pochwalić równie długą passą zwycięstw. W gronie tym są Venus i Serena Williams, Victoria Azarenka, Justine Henin oraz Naomi Osaka.



Właśnie przed powtórzeniem historii Japonki przestrzega Świątek "AS", odnotowując, że po pobiciu swej rekordowej serii zwycięstw, mającej miejsce między sierpniem 2020 a marcem 2021 i zakończonej właśnie na 23, Osaka znacząco obniżyła swój poziom.



"Później wpadła w spiralę złych rezultatów oraz serię problemów pozasportowych, które zniszczyły jej grę" - przypomniał "AS" i zaznaczył, że dopiero w ostatnim czasie forma japońskiej zawodniczki rośnie.

Źródło: as.com Iga Świątek ma dużą przewagę w rankingu WTA

"Przyszedł czas, by zregenerować ramię"

Inne hiszpańskie media sportowe nazywając grę Świątek w ostatnim czasie mianem "kosmicznej" wskazują, że wobec wycofania się z rywalizacji w Madrycie Polka pojawi się na korcie zapewne podczas turnieju w Rzymie, który rozpocznie się 9 maja i będzie to jej główny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open w Paryżu.



"Po bardzo intensywnym czasie i wygraniu czterech turniejów z rzędu przyszedł czas, żeby zregenerować moje ramię, które dawało delikatne sygnały przemęczenia już po Miami. Niestety, potrzebuję przerwy od ciągłego grania i dlatego nie zagram w turnieju w Madrycie" - przekazała w środowe południe w mediach społecznościowych Świątek.



Unfortunately my team and I decided that I need to withdraw from Madrid. I hope to see you next year.

Razem z moim teamem zdecydowaliśmy, że niestety wycofam się z turnieju w Madrycie. pic.twitter.com/SQ4lJUwhPd — Iga Świątek (@iga_swiatek) April 27, 2022





Jej miejsce na samej górze drabinki zajęła Kanadyjka Leylah Fernandez, która jest rozstawiona z numerem 17.



W obsadzie singlowej tych zawodów nie będzie żadnej polskiej tenisistki, gdyż Magdalena Fręch i Magda Linette odpadły w kwalifikacjach.