Zaskakująca decyzja Świątek. "Niestety, wycofam się"

Ci, którzy chcieli ponownie zobaczyć Świątek na korcie, muszą uzbroić się w cierpliwość. W Madrycie Polka nie wystartuje. Musi zregenerować ramię.

"Po bardzo intensywnym czasie i wygraniu 4 turniejów z rzędu przyszedł czasu, aby zregenerować moje ramię, które dawało delikatne sygnały przemęczenia już po Miami. Niestety, potrzebuję przerwy od ciągłego grania i dlatego nie zagram w turnieju w Madrycie" – napisała w mediach społecznościowych Świątek.

"Po odpoczynku i zadbaniu o ramię będę przygotowywała się za granicą do turnieju w Rzymie i Rolanda Garrosa. Do zobaczenia niebawem. Liczę, że w Madrycie zagram jeszcze nie raz" – czytamy dalej.

Absencja polskiej tenisistki jest zaskakująca. Jeszcze we wtorek opublikowała zdjęcie ze zwiedzania stadionu Realu.



Unfortunately my team and I decided that I need to withdraw from Madrid. I hope to see you next year.

Razem z moim teamem zdecydowaliśmy, że niestety wycofam się z turnieju w Madrycie. pic.twitter.com/SQ4lJUwhPd — Iga Świątek (@iga_swiatek) April 27, 2022

Niesamowita seria

Polka w Hiszpanii jako liderka rankingu była oczywiście najwyżej rozstawioną zawodniczką. Jej pierwszą rywalką miała być kwalifikantka. W kolejnej rundzie Świątek mogłaby spotkać się ze zwyciężczynią Wibledonu Petrą Kvitovą, aktualnie zajmującą 30. miejsce w rankingu, a później z Jeleną Rybakiną (18. miejsce na liście WTA).

Miała w Madrycie starać się przedłużyć niesamowite serie. Wygrała cztery poprzednie turnieje - w Dausze, Indian Wells, Miami oraz Stuttgarcie. Porażki nie zaznała w 23 ostatnich meczach. Zrównała się z Japonką Naomi Osaką na dziewiątym miejscu pod względem liczby kolejnych wygranych meczów licząc od 2000 roku. Poprzednie stulecie 35 zwycięstwami z rzędu zakończyła Amerykanka Venus Wiliams.

Turniej w Rzymie, w którym zamierza wystartować Świątek, rozpocznie się 9, a zakończy 15 maja. Z kolei Roland Garros startuje 22 maja.