Iga Świątek z ważnym przesłaniem w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

Świątek w ostatnich zawodach w Ostrawie dotarła do finału, w którym musiała jednak uznać wyższość Czeszki Barbory Krejcikovej.

- W ostatnim gemie płakałam ze szczęścia, bo spełniły się wszystkie moje marzenia, niezależnie od tego czy wygrywam, czy przegrywam. Bez was nie byłoby to samo. To wy sprawiliście, że nie poddawałam się i walczyłam do końca - powiedziała wzruszona Polka do wspierających ją kibiców.

Ona również nie zwykła zostawiać potrzebujących bez pomocy. Potwierdziła to po raz kolejny przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który jest obchodzony 10 października. Zapłakana i szczęśliwa Świątek. Pieniądze wygrane w Ostrawie przekaże na szczytny cel Iga Świątek... czytaj dalej »

Liczą się każdy gest i złotówka

"Kontynuując małą już tradycję przekażę całą wygraną z turnieju w Ostrawie organizacji charytatywnej" - ogłosiła tego dnia Świątek w mediach społecznościowych.

Raszynianka zarobiła w czeskim turnieju 280 tysięcy złotych, które postanowiła przekazać na wsparcie psychologiczne dla podopiecznych stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w całej Polsce.

Przed rokiem zdecydowała się na podobny gest z tej okazji, oddając na rzecz potrzebujących wsparcia 50 tysięcy dolarów zarobione w trzeciej rundzie zawodów w Indian Wells, które odbywały się w październiku. Podobnie jak wtedy, również teraz zaapelowała o dołączenie do inicjatywy.

"Mówię o tym głośno, bo wiem, że każdy gest i każda złotówka się liczą, gdy chodzi o coś tak ważnego jak nasze zdrowie psychiczne. Szczególnie, że hasło tegorocznego święta mówi o tym, aby zdrowie psychiczne stało się priorytetem nas wszystkich. Zachęcam każdego z Was do wpłacenia dziś choćby symbolicznej kwoty na rzecz jednej z organizacji, bo razem możemy zrobić wielką różnicę" - podkreśliła polska tenisistka na Twitterze.



Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, dlatego tak jak zapowiadałam chciałabym w tym roku znowu podjąć pewne działania



Dbajcie o siebie!



Today is World Mental Health Day and because of that I would like to take some actions to help



Please take care! pic.twitter.com/rvPyDYu219 — Iga Świątek (@iga_swiatek) October 10, 2022





Świątek zapowiedziała również, że wspólnie ze swoją psycholog Darią Abramowicz odpowie na pytania internautów z zakresu dbania o zdrowie psychiczne oraz wsparcia mentalnego. Zawodniczka opowie m.in. o tym, jak sama radzi sobie z presją i wyzwaniami.

"Chcemy wspólnie dać gest wsparcia wszystkim, którzy go potrzebują, ale też otworzyć social media na rozmowę o zdrowiu psychicznym" - wyjaśniła inicjatywę 21-latka.

Pytania można zostawiać w mediach społecznościowych tenisistki. Świątek i Abramowicz odpowiedzą na nie w przyszłym tygodniu po turnieju w San Diego.