Iga Świątek - Wieronika Kudiermietowa: wynik meczu i relacja na żywo

0:21 5:1. Walczyła, walczyła długo Rosjanka, miała aż cztery break pointy na ręce. Nie wygrała żadnego. Świątek pokazuje w końcówce całą klasę, która sprawia, że od roku jest na czele światowego tenisa. Pozostał tylko jeden gem.

0:11 4:1. Świetna praca nóg, doskonałe poruszanie się po korcie, inteligentne przesuwanie pod siatką i, co równie ważne, umiejętność zmuszenia rywalki do niedokładnych odbić. Kudermietowa ponownie przełamana. Dwa gemy od finału.

0:07 3:1. Raczej bez większych przygód zwyciężony i trzeci gem w wykonaniu trzykrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema. Jak na ironię jest więc trzy gemy od wygranej. A to wszystko w dzień 3. w historii mistrzostwa Włoch Napoli po 33 latach oczekiwania. Sportowa Trójca.

0:01 1GA jest momentami za szybka dla rywalki.

Superb speed



@iga_swiatek gets an early break and leads 2-1 in the second set. Clinical display in the Manolo Santana Stadium.@WTA | #MMOPENpic.twitter.com/N4GehUltWF — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 4, 2023

23:59 2:1. Gem na równowagi. Bardzo długi, ponad kilkuminutowy. W końcu jednak Polka bierze sprawy w swoje ręce, wykorzystuje drugiego break pointa i teraz ma już wszystko naprawdę po własnej stronie kortu.

23:51 1:1. Jeszcze przed chwilą było względnie niebezpiecznie, ale teraz dwa auty forhendowe Weroniki i stan rywalizacji II seta wyrównany.

23:50 W pierwszym secie raszynianka momentami wręcz fruwała nad kortem.

23:47 0:1. Kudermietowa wygrywa własne podanie mocnymi zagraniami, którymi zmuszała Igę do własnych błędów.

23:44 Jest i drugie przełamanie. Iga wygrywa do 1. Długi okres oczekiwania, ale sama rywalizacja idzie dosyć szybko i płynnie. Rosjanka właściwie cieniem dla najlepszej rakiety świata.

23:27 4:1. Kudermietowa znów wyrzuca bekhend w aut. Dwa gemy od końca pierwszego seta.

23:23 A to ci niespodzianka. 3:1. Rosjanka przegrywała już w tym gemie 0:40 przy własnym podaniu, kompletnie nie radziła sobie z emocjami, wymieniała uwagi ze swoim boksem, wydawało się, że musi tu polec. A jednak - wygrywa pięć kolejnych wymian i wraca do żywych.

23:16 3:0. Trzeci gem dla Świątek. Drugi kolejny wygrany do 30. Kudermietowa popełnia zbyt dużo błędów, a liderka światowego rankingu... No cóż, jest liderką światowego rankingu, sama daje także bardzo dużo od siebie.

23:14 Ach, te ziemne kąty Igi Świątek...

This shot?? pic.twitter.com/BbQ6j0uhdj — Out of Context Iga Świątek (@SwiatekOOC) May 4, 2023

23:12 2:0 i PRZEŁAMANIE. Było już 40:0 dla naszej zawodniczki, po chwili Kudermietowa odżyła, zaczęła grać dużo bardziej agresywnie, wygrała dwie wymiany, ale świetny, wyczekany bekhend Igi kończy tego gema.

23:09 1:0. Trzy własne błędy Rosjanki i to Polka szybko zaczyna ten mecz od wygranego gema. Oby tak dalej.

23:05 Zaczynamy.

23:02 No to już ostatnia piątka z trenerem i zaczynamy.

22:55 Zaraz ostatnie piłki na treningu i niedługo zaczynamy.

22:47 Stefanos zatrzymany.

Stunning the Caja Mágica! @Struffitennis upsets Tsitsipas 7-6(5), 5-7, 6-3 to reach his maiden Masters 1000 semifinal in Madrid.



22:44 Koniec. 6:3 dla Struffa w decydującym secie. Iga powinna wystartować całkiem niedługo.

22:38 Obie panie spotkały się jak dotąd trzykrotnie. Trzykrotnie wygrywała też Świątek.

22:20 Struff łapie coraz większy luz. W trzecim secie prowadzi już 4:1. Musiałby się postarać, aby wypuścić ten mecz z rąk.

22:17 Tenis i sport ogółem to u sportowców z Europy Wschodniej zatrzęsienie emocji mających mało wspólnego także ze sportem.

21:57 Przed północą raczej stąd nie pójdziemy.

Stef hangs tough!



We're heading for a third set in the last quarter-final, after @steftsitsipas notches up set two against Struff 6-7(5), 7-5.#MMOPENpic.twitter.com/4Tcz8o9BTD — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 4, 2023

21:54 No i poprzedni tweet nabiera jeszcze bardziej na znaczeniu. Iga poczeka na swój mecz jeszcze dłużej, a my razem z nią. Tsitsipas wygrywa 7:5 i doprowadza do trzeciego seta.

21:46 Doskonale wszyscy wiemy, jak fantastyczną zawodniczką na kortach ziemnych jest nasza tenisistka. W końcu dwa z trzech Wielkich Szlemów wygrywała właśnie tutaj.

21:44 Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek wygrała Roland Garros 2022

21:33 Tak to mniej więcej obecnie wygląda...

RT https://t.co/4OL34mWIyS — Out of Context Iga Świątek (@SwiatekOOC) May 4, 2023

21:20 Na Igę jeszcze czekamy, więc warto docenić fakt dotarcia do 5 (PIĘCIU) singlowych finałów Sabalenki w samym 2023 roku. Białorusinka osiągnęła niewątpliwie formę życia.

21:18 Tstitsipas, który znacząco oddalił się od półfinału, jest turniejową czwórką. U panów jedynką jest, a jakże, Świątek.

21:17

Upset alert



@Struffitennis powers through a hectic first set 7-6(5) against Tsitsipas in the semifinals. Can he beat the 4th seed?#MMOPENpic.twitter.com/DLQ8HTKJT9 — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 4, 2023

21:14 Pierwszy set u panów zakończony. Struff wygrał 7:6 (7-5 w tie-breaku). Czyżbyśmy doświadczyli niespodzianki?

21:09 Turniej w Madrycie jako żywo przypomina imprezę, która rozgrywana byłaby w innej strefie czasowej. Dlatego też nasza liderka musi sobie jakoś radzić. A w tym, jak wiadomo, ma doświadczenie.

20:52 Jak widać, Aryna ma w głowie tylko jeden mecz i jedną rywalkę.

20:47 Polska mistrzyni wejdzie na kort centralny Manolo Santana Stadium dziś jako ostatnia. Na razie grają tam jeszcze panowie. W ostatnim z ćwierćfinałów Jan-Lennard Struff mierzy się ze Stefanosem Tsitsipasem.

20:23 O dzisiejszej rywalce Igi, rosnącej w siłę Rosjance, ostatnio zrobiło się głośno z powodu kontraktu sponsorskiego z jednym z naftowych gigantów z jej ojczyzny, z którym współpracę na czas Wimbledonu będzie zmuszona przerwać.

20:21 Iga to na kortach po prostu Pani Profesor. Ostatnio wygrała turniej w Stuttgarcie, w trakcie którego zgarnęła drugą w karierze, efektowną wygraną na czterech kołach.

20:20 Oglądasz Wideo: Imago Iga Świątek wygrała Porsche w Stuttgarcie