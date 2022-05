Iga Świątek kończy 21 lat. Zajrzeliśmy do liczb, nie ma dobrej wiadomości dla jej rywalek

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Poniższe rozważania uwzględniają dane z tzw. ery open (od 1968 r., gdy przestał istnieć podział w tenisie na amatorów i zawodowców) i oparte są na bazie danych zawierającej historyczne wyniki meczów. Autorem bazy jest Jeff Seckamann (TennisAbstract.com) i dzięki jego uprzejmości możemy z tych danych korzystać.

Świątek swój pierwszy wielkoszlemowy sukces osiągnęła w wieku 19 lat. W pierwszej dziesiątce rankingu WTA po raz pierwszy zameldowała się nie mając jeszcze nawet 20 lat (19 lat 351 dni). Liderką światowych list została mając zaledwie 20 lat i 308 dni. Patrząc przez pryzmat wieku, osiągnięcia Igi wyglądają jeszcze bardziej imponująco. Jak się jednak okazuje, dominacja w światowym tenisie w tak młodym wieku to nie novum - to domena wielkich mistrzyń.

Iga Świątek i pierwszy sukces przed 20. rokiem życia

Z 16 zawodniczek, które triumfowały w turnieju wielkoszlemowym przed ukończeniem 20. roku życia, aż 11 z nich wygrało potem jeszcze co najmniej jeden szlem, a dziewięć wygrało cztery lub więcej. Te liczby robią jeszcze większe wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tylko jedna z tych pięciu zawodniczek, które nie zdołały wygrać później następnych zawodów z serii tych wielkoszlemowych, zakończyła już swoją karierę. Przed innymi młodymi zwyciężczyniami (Emma Raducanu, Bianca Andreescu, Jelena Ostapenko i Świątek) jeszcze wiele szans na zdobycie kolejnego sukcesu wielkoszlemowego.

Można więc powiedzieć, że zdobycie takiego tytułu przed ukończeniem 20. roku życia jest mocną obietnicą dalszych sukcesów. Przytoczone statystyki pokazują, że zawodniczki odnoszące sukces w młodym wieku rzadko zostają gwiazdami tylko jednego turnieju.

Ranking najmłodszych zwyciężczyń wielkoszlemowych turniejów

Odwracając pytanie, możemy przyjrzeć się 10 zawodniczkom, które zdobyły najwięcej tytułów wielkoszlemowych w erze open. Okazuje się, że aż osiem z nich to zawodniczki, które wygrały swój pierwszy turniej wielkoszlemowy mając mniej niż 23 lata. Z lekkim przymrużeniem oka można stwierdzić, że 21 lat, czyli wiek, w jakim swojego pierwszego szlema zdobyła uznawaną na największą tenisistkę ery open Martina Navratilova, wygląda "mizernie" w porównaniu do Moniki Seles, Sereny Williams czy też Steffi Graf, które dopisały swoje nazwisko do panteonu mistrzyń wielkoszlemowych jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. Te liczby pokazują, że w damskim tenisie rzadkością są zawodniczki długo dojrzewające do pierwszych sukcesów.

Prawdziwym fenomenem jest Martina Hingis, która cztery ze swoich pięciu wielkoszlemowych tytułów zdobyła przed osiągnięciem pełnoletności. Seles również nie "rozłożyła" swoich wielkoszlemowych tytułów równomiernie na przestrzeni swojej kariery - osiem z dziewięciu wielkoszlemowych triumfów zapisała na koncie przed ukończeniem 20 lat.

Wielkoszlemowe zwycięstwo w młodym wieku jest poważnym wskaźnikiem kolejnych wiktorii, z drugiej strony, jak widzimy, nie gwarantuje ono wcale długiej kariery na takim samym, równym i wysokim poziomie.

W jakim wieku tenisistki osiągają największe sukcesy

Przeanalizowaliśmy już znaczenie wieku dla tenisistek, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii dyscypliny. Nie do końca przybliża nas to jednak do zrozumienia roli, jaką wiek odgrywa na korcie. Analizujemy tylko te najwybitniejsze zawodniczki.

W celu oszacowania "typowej" trajektorii rozwoju kariery względem wiekuużyliśmy matematycznego modelu opartego na rankingu ELO, który posłużył nam już m.in. do oszacowania szans Igi Świątek na triumf w Roland Garros.

Dla każdej zawodniczki w naszej bazie danych wyliczamy ranking ELO, będący liczbą określającą poziom sportowy. W przeciwieństwie do rankingu WTA nasze podejście uwzględnia siłę przeciwniczek, dokładny wynik meczu (więcej "ważą" wysokie zwycięstwa) oraz szereg innych czynników zwiększających zdolności predykcyjne naszego modelu.

Karierę każdej zawodniczki sprowadzamy do trajektorii osadzonej w przestrzeni rankingu ELO, jednak zamiast posługiwać się bezwzględnymi wartościami, skalujemy ranking do względnej wartości z przedziału 0-1, gdzie 1 (maksimum) określa szczytowy moment kariery danej zawodniczki (najwyższy ranking ELO osiągnięty przez zawodniczkę na przestrzeni całej kariery), a 0 oznacza oczywiście najsłabszy moment, będący na ogół początkiem kariery.

Źródło: Michał Jaroń Uśredniona trajektoria kariery tenisistki

Oczywiście kariera każdej zawodniczki jest wyjątkowa i uśrednianie wielu zawodniczek pomija indywidualności, z drugiej strony pozwala zagregować dane i lepiej zrozumieć, jak wiek wpływa na osiągnięcia sportowe. Według naszych wyliczeń zawodniczki w stosunkowo młodym wieku zbliżają się do poziomu, który potem można nazwać szczytowym momentem ich kariery. Szczytowy moment wypada średnio w wieku 24 lat, a po 25. roku życia rozpoczyna się powolny regres.

Podsumowując analizę trajektorii kariery, możemy przyjrzeć się karierom zawodniczek z największą liczbą wielkoszlemowych triumfów. Na uwagę zasługuje Margaret Court, która po 31. roku życia by w stanie wygrać trzy turnieje wielkoszlemowe w jednym sezonie i tym samym przypieczętować swoją wspaniałą karierę.

Źródło: Michał Jaroń Mistrzynie i ich dokonania w szczytowym momencie kariery

Analizując historyczne dane, trudno nie dojść do wniosku, że przed Świątek jeszcze wiele wspaniałych zwycięstw, a przed nami, kibicami, długie lata tenisowych uniesień. Liderce rankingu WTA w dniu 21. urodzin pozostaje życzyć tego, aby młodość jak najdłużej dodawała jej skrzydeł.

Iga w poniedziałek awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, a jej licznik zwycięstw z rzędu wskazuje już 32.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału kobiet:

Iga Świątek (Polska, 1) - Qinwen Zheng (Chiny) 6:7 (5-7), 6:0, 6:2

Jessica Pegula (USA, 11) - Irina Begu (Rumunia) 4:6, 6:2, 6:3

Weronika Kudermietowa (Rosja, 29) - Madison Keys (USA, 22) 1:6, 6:3, 6:1

Daria Kasatkina (Rosja, 20) - Camila Giorgi (Włochy, 28) 6:2, 6:2

pary ćwierćfinałowe:

wtorek:

Martina Trevisan (Włochy) - Leylah Fernandez (Kanada, 17)

Cori Gauff (USA, 18) - Sloane Stephens (USA)



środa

Świątek - Pegula

Kasatkina - Kudermietowa