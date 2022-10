Świątek goni legendy. Przewaga nad rywalkami w rankingu rośnie

Świątek w tym roku wygrała już osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe - Rolanda Garossa w Paryżu i nowojorski US Open. W nocy z niedzieli na poniedziałek 21-latka triumfowała w San Diego, pokonując w finale Donnę Vekić.

Dla raszynianki to już 29. tydzień panowania w roli liderki światowego rankingu. Nasza tenisistka zajmuje pod tym względem wysokie 15. miejsce w klasyfikacji wszech czasów, wyprzedzając tak uznane zawodniczki jak Naomi Osaka, Maria Szarapowa, Kim Clijsters czy Venus Williams.

Prowadzi Steffi Graf (377 tygodni na pierwszej pozycji notowania WTA).



WTA Weeks at No.1 all-time. Iga Swiatek already up to 15th on the list pic.twitter.com/wZiIoFDwvu — TennisNow (@Tennis_Now) October 15, 2022





Znaczny spadek Badosy, zmienne szczęście Polek

W czołowej dziesiątce najnowszego rankingu największą zmianą jest spadek z czwartego na ósme miejsce Pauli Badosy. Hiszpanka odpadła w zeszłotygodniowej imprezie w ćwierćfinale, a dodatkowo straciła 1000 punktów za triumf w rozegranym równo przed rokiem turnieju w Indian Wells.

Wyprzedziła ją między innymi Jessica Pegula, która zameldowała się na najwyższej w karierze piątej pozycji.

Magda Linette, która w tym tygodniu będzie rywalizować w "tysięczniku" w Guadalajarze, spadła z 55. na 57. lokatę, a Magdalena Fręch, która przebrnęła kwalifikacje i również wystąpi w głównej drabince w Meksyku, przesunęła się z 124. na 128. miejsce.

Świątek na szczycie listy The Race

Nie może dziwić, że Świątek jest także liderką zestawienia The Race, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals w amerykańskim Fort Worth (31 października - 7 listopada).

Pewne występu w Teksasie są już Jabeur i Pegula, a wciąż toczy się rywalizacja o pięć pozostałych miejsc. Blisko awansu są Coco Gauff, Aryna Sabalenka, mająca udaną drugą część sezonu Caroline Garcia oraz Daria Kasatkina.

Wszystko rozstrzygnie się jednak dopiero w Meksyku, gdzie - poza Świątek i Jabeur - zagra niemal cała światowa czołówka.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 17 października:

1. (1) Iga Świątek (Polska) 10835 pkt

2. (2) Ons Jabeur (Tunezja) 4555

3. (3) Anett Kontaveit (Estonia) 3796

4. (5) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3515

5. (6) Jessica Pegula (USA) 3417

6. (7) Maria Sakkari (Grecja) 3346

7. (8) Cori Gauff (USA) 3082

8. (4) Paula Badosa (Hiszpania) 3010

9. (9) Simona Halep (Rumunia) 2960

10. (10) Caroline Garcia (Francja) 2924

...

57. (55) Magda Linette (Polska) 974

128. (124) Magdalena Fręch (Polska) 488

156. (155) Maja Chwalińska (Polska) 407

178. (160) Katarzyna Kawa (Polska) 371

257. (280) Weronika Falkowska (Polska) 241

Czołówka rankingu WTA Race - stan na 17 października:

1. Iga Świątek (Polska) 10335 pkt

2. Ons Jabeur (Tunezja) 4555

3. Jessica Pegula (USA) 3417

4. Coco Gauff (USA) 3082

5. Aryna Sabalenka (Białoruś) 2970

6. Caroline Garcia (Francja) 2896

7. Daria Kasatkina (Rosja) 2885

8. Simona Halep (Rumunia) 2661 - zakończyła sezon

9. Weronika Kudermietowa (Rosja) 2606

10. Maria Sakkari (Grecja) 2537