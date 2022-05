Zmęczenie jej nie dopadnie. Świątek ma jedną niezbędną cechę

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek w 1. rundzie wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa gładko pokonała Ukrainkę Łesię Curenko 6:2, 6:0. Był to jej 29. wygrany mecz z rzędu.

- My tylko planujemy, pokazujemy jej, co ma zrobić, a jak to wykona, to już wyłącznie zasługa Igi – przyznał skromnie Ryszczuk.

Jej kolejną rywalką będzie w czwartek Amerykanka Alison Riske.

Świątek ma za sobą bardzo intensywne miesiące okraszone zdobytymi trofeami w kilku prestiżowych imprezach. Rywalizowała na różnych kortach na całym świecie, co również trzeba brać pod uwagę w przygotowaniach do sezonu.

- Wszystkie składowe mają bardzo duże znaczenie. Zmiana nawierzchni czy zmiany stref czasowych mają ogromny wpływ na zawodników. Trzeba dobrze poznać zawodnika, jak reaguje na te zmienne bodźce i dostosować odpowiedni plan do tego – podkreślił jej trener od przygotowania fizycznego.

Sztab szkoleniowy Polki praktycznie codziennie rozszerza swoją bazę pomiarów o kolejne szczegółowe dane, jak choćby zmienność rytmu serca tenisistki. Wszystko po to, by dokładnie wiedzieć, na ile jest gotowa do treningu, jak się regeneruje. Oprócz suchych pomiarów bardzo ważne jest również to, jak czuje się sama tenisistka.

- Najlepiej wyciągnąć wnioski i z jednego, i z drugiego. Zawsze porównuję to, co mówi zawodniczka, czyli jej subiektywne odczucia do w miarę obiektywnych danych, które mam z urządzeń. Na chwilę obecną mimo wszystko trochę bardziej przychylam się do tych ostatnich, a dopiero później dostosowuję to do samopoczucia zawodniczki – wyjaśnił Ryszczuk.

Mądrze zaplanować sezon

Liderka rankingu WTA 31 maja skończy dopiero 21 lat, ale już musi radzić sobie z ogromnym natłokiem meczów i podróży. Jak w tej sytuacji pomóc jej w utrzymaniu się w czołówce przez kolejne lata i uniknąć kontuzji?

- Patrzymy zawsze sezon, dwa w przód. Jest to niezbędne przy monitorowaniu tych obciążeń czy planowaniu przerw. Iga do tej pory rozegrała olbrzymią liczbę spotkań, więcej niż w zeszłym roku. Teraz jest bardzo ważne, by mądrze zaplanować sezon i myśleć już o następnym, żeby nie było tak, że wyjdziemy na kolejny i będzie trzeba zbierać gruz – zauważył trener.