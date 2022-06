Awans o ponad pół tysiąca miejsc. Przełomowy sezon i historyczny wywiad z Igą Świątek

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed rywalizacją w turnieju Roland Garros. Roland-Garros od niedzieli w Eurosporcie. Każdy mecz na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie na korcie po zwycięstwie w 2. rundzie Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik w studiu Eurosportu po meczu Igi Świątek z Alison Riske.

Zobacz, co powiedzieli Maciej Synówka oraz Marek Furjan o dążeniu Igi Świątek do tenisowej perfekcji.

Eksperci Eurosportu o dążeniu Świątek do perfekcji

W piątym gemie drugiego seta Iga Świątek po raz kolejny przełamała Dankę Kovinić. Zobacz, jak do tego doszło.

Kovinić doprowadziła do remisu 4:4 w 2. secie starcia ze...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 4. rundy Roland Garros.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros

Zobacz śmieszny fragment z rozmowy Igi Świątek po awansie do 4. rundy Roland Garros.

Powrót Chinki do gry.

Zheng Qinwen doprowadziła do tie breaku w 1 secie w meczu z...

Iga Świątek już tylko 1 gem od awansu do ćwierćfinału RG 2022.

Awans Polki do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Jessicą Pegulą.

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Oto co powiedziała Polka w rozmowie z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander oraz Alize Lim przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros.

Jessica Pegula przegrała pierwszego gema, ale już w kolejnym przełamała Igę Świątek. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na gorąco po awansie do półfinału Roland Garros.

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do półfinału Roland...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Roland Garros.

Iga Świątek po awansie do półfinału Roland Garros

Iga Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału Roland Garros.

Świątek w studiu Eurosport Cube po awansie do półfinału...

Zobacz, co powiedział Paweł Kuwik przed rozpoczęciem rywalizacji Igi Świątek z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros.

Wyjście Igi Świątek na kort do meczu w półfinale Roland Garros

Zobacz zagranie Darii Kasatkiny, które doprowadziły ją do wygrania 3. gema w starciu z Igą Świątek w Roland Garros.

Świątek awansowała do finału Roland Garros 2022

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po wygranym meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros.

Zobacz, co napisała Iga Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros.

Podpis Świątek na kamerze po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po meczu z Darią Kasatkiną w półfinale Roland Garros.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do finału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Daria Kasatkina po porażce z Igą Świątek w półfinale Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem po awansie Polki do finału Roland Garros.

Rozmowa Wilandera ze Świątek po awansie Polki do finału...

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander, Tim Henman oraz Chris Evert o grze Igi Świątek po jej awansie do finału Roland Garros.

Eksperci Eurosportu o grze Świątek po awansie do finału...

"Świątek uprawia inną dyscyplinę niż jej rywalki" Iga Świątek już w... czytaj dalej » Iga Świątek w ekspresowym tempie wypełniła lukę po Agnieszce Radwańskiej, która długimi latami nie opuszczała czołówki światowego tenisa. Postępy w grze czyniła w niesamowitym tempie, z miesiąca na miesiąc poprawiając swój ranking i zyskując prawo startu w coraz bardziej prestiżowych imprezach. Swoje dokonania z 2018 roku raszynianka podsumowała w studiu TVN24.

Iga Świątek: nie wiedziałam, czego się spodziewać

- W tym sezonie największym moim sukcesem był juniorski tytuł na Wimbledonie, ale też to, jak potoczyła się moja przygoda z profesjonalnym tenisem. Sezon zaczynałam na 700. pozycji, a teraz jestem 176. Jestem z tego bardzo dumna. Taki był mój cel. Ale z drugiej strony nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać w profesjonalnym tenisie. Cieszę się, że to się dobrze potoczyło – przyznała 17-letnia wówczas zawodnika.

Już wówczas jej tenisowy staż nie był wcale ubogi, bo pierwsze kroki na korcie stawiała bardzo wcześnie.

- Zaczęłam grać dość wcześnie, jak miałam cztery lata. Ale to zasługa mojej siostry, bo ona grała w tenisa i to ona zmotywowała mnie do tego, żeby zacząć – powiedziała Świątek.

Największy wpływ na pierwsze lata jej kariery i proces tworzenia jej zawodniczej osobowości miał jej tata Tomasz Świątek, olimpijczyk z Seulu w wioślarstwie.

- Najwięcej jeśli chodzi o moją dotychczasową drogę sportową zawdzięczam tacie, ale oczywiście też bardzo dużo wnoszą trenerzy. Tata zbudował fundamenty. Pokazał, jakie cechy powinien mieć sportowiec. Sam był olimpijczykiem. Zrobił to skutecznie. Teraz nie mam problemów, jeśli chodzi o pracowitość, a to powinna być podstawowa cecha każdego sportowca – oceniła Iga.

Oglądasz Wideo: tvn24 Wywiad z Igą Świątek z 2018 roku

Świątek wpatrzona w Nadala od najmłodszych lat

Nabuzowana od pierwszej piłki. Czego słucha Iga Świątek Na co dzień... czytaj dalej » Jako młoda tenisistka Świątek nie miała idolki w kobiecym cyklu. Od zawsze zapatrzona była wyłącznie w Rafaela Nadala.

- Jeśli chodzi o kobiecy tenis, to nie mam jednej idolki. Od dwóch lat śledzę poczynania Garbine Muguruzy i jej najbardziej kibicuję. Jestem fanką Rafy Nadala. Z niego trudno brać mi jednak przykład, bo jestem dziewczyną – stwierdziła, podkreślając jednocześnie, że marzy o prowadzeniu w rankingu WTA.

Nad czym najwięcej w tamtym czasie pracowała na korcie?

- Teraz uczę się różnorodności w grze. Tak, bym np. potrafiła zmieniać styl gry w trakcie meczu. Bym zawsze miała plan B i mogła utrudnić życie przeciwniczkom – powiedziała.