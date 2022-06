Droga Igi Świątek do finału. Dominacja i kosmiczne liczby

Iga Świątek weszła na konferencję Ons Jabeur, by odzyskać pozostawioną butelkę wody. Korzystając z okazji Tunezyjka zwróciła się z pytaniem do Igi, w jaki sposób może ją pokonać. Zobacz odpowiedź Polki, która rozbawiła zebranych na sali. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek - Cori Gauff w finale Roland Garros 2022. Kim jest rywalka Polki? Iga Świątek -... czytaj dalej » Do tegorocznego Roland Garros Świątek przystępowała w roli wielkiej faworytki. Nie zawiodła. Serię kolejnych zwycięstw przedłużyła w czwartek do 34, a w sobotę może do tego dołożyć szósty wygrany turniej z rzędu.

W przeddzień wielkiego finału postanowiliśmy podsumować jej dotychczasowe mecze w tegorocznej imprezie w Paryżu.

I runda. Iga Świątek – Łesia Curenko (119. WTA) 6:2, 6:0

Był to najkrótszy pojedynek Świątek w drodze do finału. Trwał ledwie 54 minuty. Wydawało się, że doświadczona (33-letnia) Ukrainka, która miała możliwość adaptacji do paryskich kortów dzięki grze w kwalifikacjach, będzie w stanie stawić większy opór raszyniance. Tak się jednak nie stało. Nie miała odpowiednich narzędzi, by nawiązać walkę.

II runda. Iga Świątek – Alison Riske (43. WTA) 6:0, 6:2

31-letnia Amerykanka najlepiej czuje się na kortach twardych, ale za każdym razem trafia na Świątek na mączce. Z trzech meczów nie wygrała żadnego. Wynik rywalizacji w Paryżu był formalnością po tym, jak Polka wygrała dziewięć pierwszych gemów.

III runda. Iga Świątek – Danka Kovinić (95. WTA) 6:3, 7:5

Gdy 27-letnia tenisistka z Czarnogóry jest w formie, może zagrozić najlepszym. W rywalizacji z liderką światowego rankingu momentami spisywała się dobrze. W drugim secie od stanu 1:4 potrafiła wygrać cztery kolejne gemy. W decydujących momentach raszynianka nie pozwoliła jej jednak na wiele. Niespodzianką nie pachniało ani przez chwilę.

IV runda. Iga Świątek – Zheng Qinwen (74. WTA) 6:7(5), 6:0, 6:2

Najtrudniejszy z dotychczasowych meczów Igi i zarazem najdłuższy – trwał dwie godziny i 45 minut. 19-letnia Chinka postawiła bardzo trudne warunki. W pierwszym secie grała jak tenisistka z pierwszej, a nie ósmej dziesiątki rankingu. Świątek miała szanse, by zamknąć pierwszą partię (nie wykorzystała pięciu piłek setowych), ale ambitna rywalka walczyła do samego końca. W drugim i trzecim secie nie była jednak w stanie wytrzymać gry w tak wysokim rytmie. Ogromna liczba przebiegniętych metrów spotęgowała problemy fizyczne młodego organizmu. Górę wzięło znakomite przygotowanie Polki do turnieju.

Ćwierćfinał. Iga Świątek – Jessica Pegula (11. WTA) 6:3, 6:2

Wynik nie oddaje rzeczywistej sytuacji na korcie.Dla polskiej mistrzyni to wcale nie był spacerek, choć nie trwał nawet półtorej godziny. Co prawda Świątek straciła tylko pięć gemów, ale musiała sobie na to mocno zapracować. Świetnie funkcjonował jej serwis, a wrażenie zrobiło też 30 uderzeń wygrywających.

Półfinał. Iga Świątek – Daria Kasatkina (20. WTA) 6:2, 6:1

Ten mecz raszynianka musiała rozegrać zaledwie dzień po pojedynku z Amerykanką. Był to ich czwarty mecz w tym sezonie i czwarty, w którym Polka nie straciła seta. Rosjanka podjęła walkę w zaledwie trzech gemach. Po raz kolejny okazało się, że swoim stylem gry na wolniejszych nawierzchniach nie jest w stanie wyrządzić Idze krzywdy. Trudno o lepszy scenariusz półfinału. W czwartek Świątek spędziła na korcie ledwie 64 minuty.

Świątek tylko w singlu, Gauff walczy na dwóch frontach

Tegoroczny bilans Polki w paryskim turnieju wygląda imponująco. W drodze do finału straciła zaledwie jednego seta i tylko 28 gemów. To oznacza, że rywalki były w stanie urwać jej niewiele ponad cztery gemy na mecz.

Na korcie spędziła 8 godzin i 43 minuty. Co oznacza, że jej pojedynczy bój trwał średnio godzinę i 27 minut.

Gauff w dotychczasowych meczach seta nie straciła, a na korcie spędziła łącznie 8 godzin i 32 minuty, ale to dotyczy wyłącznie gry pojedynczej. Do tego trzeba jednak dołożyć pięć meczów deblowych, które wcale nie były łatwe i krótkie.