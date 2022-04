Imponująca przewaga Świątek w światowym rankingu po triumfie w Miami

Witold Domański po awansie Igi Świątek do finału Miami Open.

01.04 | Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA rangi 1000 w Miami. Rozstawiona z numerem drugim polska tenisistka, która za kilka dni oficjalnie zostanie liderką światowego rankingu, w półfinale pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę 6:2, 7:5.

- Iga jest zawodniczką kompletną, a do tego wciąż szuka nowych możliwoście rozwoju. Ona jest gotowa na zostanie liderką światowego rankingu – powiedział ekspert Eurosportu Mats Wilander.

Triumfalna seria Świątek rozpoczęła się pod koniec lutego, od wygrania turnieju w Dausze. Następnie zawodniczka z Raszyna podbiła Indian Wells, a teraz dorzuciła do swojego tegorocznego dorobku wielki sukces na Florydzie. Polka nie zaznała smaku porażki już od 17 spotkań. W całym sezonie jej bilans wynosi 26 zwycięstw i tylko 3 przegrane. Iga Świątek po zwycięstwie w Miami: urodziłam się, by odbierać takie trofea Iga Świątek... czytaj dalej »

Przepaść w rankingu

Świątek zainkasowała w Miami 1000 punktów rankingowych, ale już wcześniej była pewna, że 4 kwietnia znajdzie się na czele listy WTA. Umożliwiła jej to dotychczasowa liderka Ashleigh Barty. Australijka w wieku 25 lat zdecydowała się zakończyć karierę i oficjalnie poprosiła o wykreślenie jej nazwiska z zestawienia tenisistek.

Choć nowa lista zostanie opublikowana dopiero w poniedziałek, to wiemy już, jaka będzie przewaga naszej rodaczki. Świątek będzie prowadzić z dorobkiem 6711 punktów.

Na drugiej pozycji klasyfikowana będzie Czeszka Barbora Krejcikova z wynikiem 5033 oczek. Tuż za nią znajdzie się Hiszpanka Paula Badosa - 4970 pkt.

Straty czwartej Greczynki Marii Sakkari i piątej Białorusinki Aryny Sabalenki do raszynianki będą przekraczać już 2000 pkt.

Patrząc na ostatnie występy trudno przypuszczać, by polska tenisistka szybko oddała prowadzenie. Tym bardziej, że przed zawodniczkami turnieje na kortach ziemnych, na których Świątek czuje się znakomicie. To właśnie na takiej nawierzchni wywalczyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, triumfując w 2020 roku we French Open.