Zachwyty nad Świątek w Madrycie

Świątek wystawiła sobie ocenę za mecz z Chorwatką To był prawdziwy... czytaj dalej » Liderka rankingu WTA przeciwko Martić (33. WTA) zagrała najlepszy mecz w turnieju. Wygrała 6:0, 6:3, długimi fragmentami zupełnie dominując doświadczoną przecież rywalkę. Na awans do półfinału potrzebowała ledwie 70 minut.

Organizatorzy rozpływają się nad Świątek

"Niepokonana, niewzruszona, niezrażona" - napisano w podsumowaniu występu Świątek w oficjalnych mediach społecznościowych turnieju. Przypomniano również, że wygrana z Martić pozwoliła 21-latce poprawić tegoroczny bilans meczów na nawierzchni ziemnej do 8-0.

W relacji ze spotkania na stronie turnieju tak podsumowano grę Polki: "Perfekcyjnie grająca na cegle w tym roku Iga rozpędza się podczas Mutua Madrid Open. Odniosła ósme zwycięstwo z rzędu od rozpoczęcia swojej passy w Stuttgarcie i ma półfinał w kieszeni".

Unbroken, unfazed, undaunted



@iga_swiatek scores a comprehensive win over Martic (6-0, 6-3) to book her spot in the #MMOPEN semifinals.



Extends her perfect record on clay (8-0) this season. pic.twitter.com/J34mLHbKKI — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 3, 2023

- Myślę, że to był całkiem solidny występ. Jestem całkiem zadowolona ze sposobu, w jaki była skoncentrowana. W pewnym sensie było to zgodne z moją przedmeczową taktyką i to się opłaciło. Na początku wysokość, na której gramy, nie była komfortowa, ale dziś czułam, że złapałam rytm i się do niej przyzwyczaiłam. Trudno to porównać do innych miejsc, ale aktualnie czuję się całkiem dobrze - mówiła po środowym zwycięstwie.

Już w czwartek Świątek zagra o miejsce w finale, a jej rywalką będzie Rosjanka Weronika Kudiermietowa. Mecz rozpocznie się nie przed godziną 21.