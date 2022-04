Świątek z życiowymi rekordami

W półfinale turnieju WTA rangi 1000 w Miami rozstawiona z numerem drugim polska tenisistka, która za kilka dni oficjalnie zostanie liderką światowego rankingu, pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę 6:2, 7:5.

Najdłuższa seria

20-latka wygrała tym samym 16. mecz z rzędu w cyklu WTA, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Polka została czwartą tenisistką w historii, której udała się ta sztuka. Ostatnio wyczynu tego dokonała Serena Williams, która w 2013 roku wygrała 26 pojedynków między turniejami w Miami a Cincinnati.



Iga Swiatek is the 4th player to win 16+ consecutive matches at WTA 1000 events.



The last player to do so was Serena Williams, who won 26 between 2013 Miami-Cincinnati)



Also:

28: Caroline Wozniacki (2010 Montreal-2011 Miami)

17: Victoria Azarenka (2012 Tokyo-2013 Madrid)





Obecna seria Świątek jest także najdłuższą w kobiecym tenisie od czasu, gdy Naomi Osaka wygrała 23 spotkania z rzędu między wielkoszlemowym US Open w 2020 roku a turniejem w Miami w 2021. To właśnie z Japonką Polka zagra o tytuł na Florydzie.



Iga Swiatek's streak of 16 consecutive wins is the longest winning streak since Naomi Osaka won 23 straight between 2020 US Open and 2021 Miami. #MiamiOpen

Tegoroczny bilans Świątek poprawiła na 25-3. Żeby przypomnieć sobie ostatni przegrany pojedynek, trzeba cofnąć się do 16 lutego i starcia z Łotyszką Jeleną Ostapenko w 1/8 finału zawodów w Dubaju.

Wcześniej udało się to tylko trzem tenisistkom

Dla Świątek będzie to trzeci z rzędu występ w finale WTA 1000. Tenisistka z Raszyna jest o krok od dołączenia do "Sunshine Double Club" - elitarnego grona tenisistek, które zwyciężyły w jednym sezonie w rozgrywanych po sobie turniejach w Indian Wells i Miami. Dotychczas dokonały tego jedynie Niemka Steffi Graf w latach 1994 i 1996, Belgijka Kim Clijsters w 2005 oraz Białorusinka Wiktoria Azarenka w 2016 roku.

Poza nimi w obu finałach w tym samym roku były jeszcze tylko inne sławy tej dyscypliny: Monica Seles, Serena Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport i Maria Szarapowa.



Iga Swiatek becomes the 9th player to reach back-to-back finals at Indian Wells and Miami in the same year.



She is the 5th player to do so before her 21st birthday. #MiamiOpen

W Miami, gdzie przed rokiem Iga odpadła w trzeciej rundzie (1/16 finału), zdobyła już 650 punktów do rankingu światowego, w którym w poniedziałek oficjalnie obejmie prowadzenie, oraz zarobiła 646 tys. dolarów. Jeśli wygra turniej, te wskaźniki urosną do, odpowiednio, 1000 pkt i 1,23 mln premii.

Wyniki półfinałów:

Iga Świątek (Polska, 2) - Jessica Pegula (USA, 16) 6:2, 7:5

Naomi Osaka (Japonia) - Belinda Bencic (Szwajcaria, 22) 4:6, 6:3, 6:4