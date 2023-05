Niemożliwe liczby Świątek. Takich wyników nie widziano od ponad 30 lat

Świątek (1. WTA) awansowała do finału po zwycięstwie nad Wieroniką Kudiermietową (13. WTA). Rosjanka była tego dnia wyraźnie słabszą tenisistką, a trwające zaledwie 80 minut spotkanie zakończyło się wygraną Polki 6:1, 6:1. Duża pewność siebie Świątek. "Mam spory arsenał" Znów było szybko,... czytaj dalej »

Świątek najlepsza od czasów Seles

Ostatnie wyniki są jedynie potwierdzeniem faktu, że podopieczna Tomasza Wiktorowskiego fantastycznie spisuje się na mączce. To właśnie na tej nawierzchni osiąga sukcesy, jakich w światowym tourze dawno nie było.

Impreza w Madrycie jest dla raszynianki 14. w karierze na kortach ziemnych, z czego Polka aż ośmiokrotnie docierała do wielkiego finału.

Ostatnią zawodniczką, która w swoich pierwszych 14 turniejach na tej nawierzchni zaliczyła co najmniej osiem finałów była Monica Seles. Amerykanka, wcześniej reprezentująca także Jugosławię, wystąpiła bowiem aż w 13 decydujących meczach w latach 1989-1992.

8/14 - Iga Swiatek is the first player to reach 8+ finals in her first 14 WTA tournaments played on clay since Monica Seles (between 1989 and 1992, 13 of the first 14). 1GA!#MMOPEN@MutuaMadridOpen@WTA@WTA_insiderpic.twitter.com/SWF1uDrPyf — OptaAce (@OptaAce) May 4, 2023





Znakomitą formą Świątek docenili także organizatorzy Mutua Madrid Open.

"Misja wykonana" - podpisano zdjęcie tenisistki w mediach społecznościowych, podkreślając, że 21-latka z bilansem 9-0 jest w tym sezonie na ziemi niepokonana.



Mission accomplished



@iga_swiatek reaches her maiden #MMOPEN final after beating Kudermetova in straight sets (6-1, 6-1).



The world No. remains unbeaten on clay this season (9-0). pic.twitter.com/DMLzzs7l5Q — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 4, 2023





Z kolei oficjalny profil WTA na Twitterze dodał post z klasycznym już podpisem "JAZDA", zwracając przy tym uwagę, że dla liderki światowego rankingu będzie to premierowy finał w stolicy Hiszpanii.



A@iga_swiatek defeats Kudermetova to reach her maiden final at the Madrid Open!



pic.twitter.com/sIFT7XJOji — wta (@WTA) May 4, 2023





W finale rywalką Świątek będzie Białorusinka Aryna Sabalenka (2. WTA). Starcie o tytuł odbędzie się w sobotę 6 maja. Początek o 18.30, a relacja na żywo i wynik live w eurosport.pl.