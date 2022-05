Świątek poznała finałową rywalkę. Ma z nią rachunki do wyrównania

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka, która zwyciężyła w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Świątek jest w kosmicznej formie. W sobotę w wielkim stylu pokonała Arynę Sabalenkę, wygrała 27. mecz z rzędu i zapewniła sobie piąty kolejny finał. Późnym popołudniem mogła rozsiąść się wygodnie w fotelu i czekać na rywalkę.

Szalony trzeci set

Mecz Jabeur z Kasatkiną miał przedziwny przebieg. Faworyzowana Tunezyjka, triumfatorka niedawnego turnieju w Madrycie, zaczęła go źle, od wyniku 1:3. Później zdołała jednak przejąć kontrolę na korcie i odwróciła losy partii. Wygrała ją 6:4.

Po krótkiej przerwie nastąpił zwrot akcji. Partia numer dwa to zupełna dominacja Kasatkiny, która oddała rywalce ledwie jednego gema.

Potrzebny był zatem trzeci set. W nim jako pierwsza (na 4:2) przełamała Jabeur, ale jej rywalka się nie poddała, odpowiedziała przy pierwszej możliwej okazji i wszystko wróciło do punktu wyjścia. Co więcej, Kasatkina potrafiła pójść za ciosem i za moment sięgnęła po kolejnego brejka. Przy stanie 5:4 serwowała na finał, ale postawić kropki nad i nie potrafiła. Okazało się to bardzo bolesne, bo finalnie przegrała seta 5:7 i to Jabeur zagra w finale.

Iga Świątek - Ons Jabeur: bilans bezpośrednich meczów

Polka i Tunezyjka mierzyły się dotąd trzykrotnie i - co nieczęste w przypadku Świątek - to rywalka ma lepszy bilans. Owszem, 20-letnia liderka rankingu WTA wygrała ich pierwsze starcie w Waszyngtonie w 2019 roku, ale dwa ostatnie pojedynki padły już łupem urodzonej w Ksar Hellal Tunezyjki. Była ona górą w Wimbledonie 2021 i w tym samym roku w Cincinnati.

Lepszy bilans bezpośrednich meczów Jabeur to jedno. Inną rzeczą jest jej kapitalna aktualnie forma. Zwycięstwo z Kasatkiną było dla niej dziesiątym z rzędu. Mimo to w finale faworytką nie będzie.

Iga Świątek - Ons Jabeur: kiedy mecz finałowy w Rzymie, o której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Ons Jabeur w finale turnieju WTA na kortach ziemnych w Rzymie zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 13. Wynik na żywo i relacja w eurosport.pl.