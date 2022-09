Świątek czas przed finałem ma zaplanowany. Minutami rywalki się nie przejmuje

US Open oglądaj w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w player.pl

Mecz Iga Świątek - Ons Jabeur w finale US Open 2022 w sobotę o godzinie 22. Transmisja na żywo w TVN, Eurosporcie 1 oraz Eurosporcie Extra w Playerze. Wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.



W pierwszym półfinale Ons Jabeur nadspodziewanie łatwo rozprawiła się z Caroline Garcią 6:1, 6:3. Spotkanie bez historii trwało 66 minut.

Drugi półfinał, rozegrany w piątek nad ranem czasu polskiego, porwał nowojorską publiczność. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, a ostatecznie Świątek na pełnym dystansie pokonała Arynę Sabalenkę 3:6, 6:1, 6:4.

"Poszłam na całość"

Wsparcie dla Świątek. "Czy ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, że nasi kibice są wszędzie?" Iga Świątek zagra... czytaj dalej » - Wiedziałam, że nie mam nic do stracenia. Mentalnie mam wrażenie, że te dwa gemy, które przegrałam na początku trzeciego seta, sprawiły, że wróciłam na ziemię. Wiedziałam, że nie mogę oczekiwać, że jest po sprawie, nawet jeśli drugi set był moją dominacją. Zdecydowałam się więc pójść na całość. Piłki, które uderzałam, zaczęły trafiać w kort. Ryzykowałam, ale ona też to często robiła. Dlatego tempo tego meczu było wysokie - opowiadała.

Zacięty trzysetowy pojedynek musiał się odbić na turniejowym zegarze. W oficjalnych statystykach widnieje 131 minut, czyli dwa razy tyle bez jednej minuty w porównaniu z meczem Jabeur z Garcią.

Ta kwestia została poruszona na pomeczowej konferencji prasowej, ale Świątek pozostała na nią niewzruszona.

- Moja regeneracja będzie wyglądać tak samo jak zawsze. Cieszę się też z tego, że miałam okazję zagrać mecze w sesji wieczornej, bo już wiem, jak się zregenerować do finału - stwierdziła ze stoickim spokojem Polka.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek na konferencji prasowej po awansie do finału US Open

"Nie przejmuję się tym"

- Generalnie to nie jest tak, że liczymy każdą minutę. Też trzeba pozostać mimo wszystko w tym wszystkim człowiekiem. Mam czas, żeby się wyspać, jutro mam dzień wolny, więc nie przejmuję się tym - skwitowała.

W środę Świątek ograła w ćwierćfinale Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7-4), w czwartek Sabalenkę. Piątek to cisza przed burzą. Wielki finał US Open w sobotę o 22 polskiego czasu.

- Jabeur to bardzo solidna zawodniczka. Obecnie jest druga w wyścigu do WTA Finals, więc to świadczy o tym, jak bardzo poszła do przodu jeśli chodzi o poziom. Gra inaczej niż większość zawodniczek. Ma świetnie ułożoną rękę i miękkie uderzenie - wszystko odpowiednio dobrze zmieszane. To będzie ciężkie wyzwanie. Nasze mecze są zawsze siłowe i bardzo zacięte. Nie pamiętam, jaki był wynik w naszym ostatnim meczu w Rzymie, ale wiem, że było dużo równowag i wynik był na styku. Zasłużyła, aby grać tu w finale. To będzie wspaniała walka - zacierała ręce Świątek na konferencji prasowej.