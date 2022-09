Świątek z życiowym sukcesem w US Open, ale wciąż "daleka od swojej najlepszej dyspozycji"

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału US Open 2022

Niemka Jule Niemeier wygrała 6:4, 7:6 (7-5) z Chinką Qinwen Zheng i awansowała do 4. rundy wielkoszlemowego turnieju US Open.

Chorwat Marin Cilić wygrał 7:5 (13-11), 6:7 (3-7), 6:2, 7:5 z Brytyjczykiem Danielem Evansem i awansował do 4. rundy US Open.

Ilia Iwaszka wygrał 6:4, 3:6, 6:2, 6:3 z Włochem Lorenzo Musettim i awansował do 4. rundy US Open.

Zobacz ostatnie zagrania z 1. seta w meczu Olaf Pieczkowski - Alexander Razeghi w 1. rundzie juniorskiego US Open.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Olaf Pieczkowski - Alexander Razeghi w 1. rundzie juniorskiego US Open.

Zobacz genialne zagranie za słupkiem w wykonaniu Ruuda w 4. rundzie US Open.

Zobacz zaskakujące zachowanie Mouteta w meczu z Ruudem w 4. rundzie US Open.

Zobacz zagranie za słupkiem w wykonaniu Mouteta w 4. rundzie US Open.

Matteo Berrettini odniósł triumf w 4. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział Matteo Berrettini po zwycięstwie w 4. rundzie US Open.

Oto co miał do powiedzenia norweski tenisista po zwycięstwie w 4. rundzie turnieju.

Matteo Berrettini odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Malwina Rowińska przegrała w 1. rundzie US Open juniorów.

Borys Zgoła odpadł w 1. rundzie US Open juniorów.

Casper Ruud odniósł triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Garcia odniosła triumf w 4. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedziała Caroline Garcia po zwycięstwie w 4. rundzie US Open.

Caroline Garcia odniosła triumf w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Coco Gauff odniosła triumf w 4. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedziała Coco Gauff po zwycięstwie w 4. rundzie US Open.

To co najlepsze na nowojorskich kortach na zakończenie pierwszego tygodnia.

Zobacz przełamanie Norriego w starciu z Rublowem w 4. rundzie US Open.

Andriej Rublow pokonał Camerona Norrie w 4. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt o rywalce Igi Świątek - Jule Niemeier.

Zobacz, co powiedział Marcin Wrona przed starciem Igi Świątek z Jule Niemeier.

Jule Niemeier przełamała Igę Świątek w 1. gemie w 4. rundzie US Open.

Iga Świątek wygrała 3. gema przy własnym serwisie w 4. rundzie US Open.

Zobacz wymianę Jule Niemeier z Igą Świątek w 1. secie w 4. rundy US Open.

Jule Niemeier przełamała Świątek w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Jule Neimeier pokonała Igę Świątek w 1. secie 4. rundy US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 2. secie 1. rundy US Open.

Iga Świątek wygrała 2. seta w starciu z Jule Niemeier w 4. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Igi Świątek z Jule Neimeier w 4. rundzie US Open.

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Jana Zielińskiego w ćwierćfinale debla w US Open.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Igi Świątek z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz genialne zagrania Nadala i Tiafoe w 4. secie czwartej rundy US Open.

Tiafoe przełamał Nadala w 7. gemie czwartego seta w US Open.

Tiafoe wygrał w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open.

Tiafoe wygrał w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz świetne zagranie Tiafoe w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open.

Tiafoe wygrał w starciu z Nadalem w 4. rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Aryna Sabalenka wygrała 3:6, 6:3, 6:2 z Amerykanką Danielle Collins i awansowała do ćwierćfinału US Open.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt po meczu Igi Świątek z Jule Niemeier w US Open.

W poniedziałek Świątek pokonała Niemkę 2:6, 6:4, 6:0. Dzięki wygranej 21-latka zapewniła sobie awans do 1/4 finału.

Zwycięstwo po słabej grze

Z kim Iga Świątek zagra w ćwierćfinale US Open 2022? Iga Świątek w... czytaj dalej » - Z tego meczu zapamiętam przede wszystkim to, że wygrała, mimo iż grała słabo. Takie zwycięstwa są bardzo cenne. Iga jest w ćwierćfinale US Open i to jest ogromny sukces. Jest w tym ćwierćfinale, nie rozgrywając dobrych meczów. Powiem więcej - dla mnie ona na ten moment jest daleka od swojej najlepszej dyspozycji, ale ma taki potencjał, że mimo tego jest w stanie być w drugim tygodniu turnieju wielkoszlemowego. To jest bez wątpienia bardzo pozytywne, ale z każdym meczem poprzeczka będzie szła do góry - ocenił w pomeczowym studiu Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup i ekspert Eurosportu.

Jak dodał, wymuszone błędy, których Świątek popełniała na początku meczu mnóstwo, "były wynikiem stresu".

- W momencie, kiedy stres zaczął odpuszczać mogliśmy dostrzec więcej płynności w jej ruchach. Z biegiem meczu liczba błędów spadała i to też jest bardzo pozytywne - stwierdził.

Oglądasz Wideo: Eurosport Dawid Celt po meczu Świątek: Ona jest daleka od swojej dobrej dyspozycji

W kolejnej rundzie Świątek zagra z Jessicą Pegulą (8. WTA). W 1/8 finału Amerykanka pokonała Czeszkę Petrę Kvitovą (21. WTA) 6:3, 6:2.

Tak relacjonowaliśmy mecz Świątek - Niemeier w eurosport.pl.