Ostrzeżenie dla Świątek. "Pegula jest trudną rywalką"

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka od razu po meczu 4. rundy RG.

Życzenia dla Igi Świątek przed kamerą. "Nie mogę w stu procentach się z nich cieszyć" Iga Świątek... czytaj dalej » W poniedziałkowym meczu czwartej rundy łatwo nie było. Zheng, notowana na 74. pozycji w zestawieniu WTA, postawiła się Polsce, wygrywając pierwszego seta 7:6. Świątek w takiej sytuacji podczas tegorocznej edycji jeszcze nie była, ale odpowiedziała w stylu godnym liderki światowego rankingu. W kolejnych partiach zwyciężyła 6:0, 6:2 i zameldowała się w ćwierćfinale.

Joanna Sakowicz-Kostecka o meczu Świątek - Zheng

- Rankingi w tenisie nie grają. Oczywiście miejsce jest ważne, ale w danym meczu decyduje dyspozycja dnia. Widzieliśmy, jak świetnie nastawiona wyszła na to spotkanie chińska zawodniczka - mówiła na antenie TVN24 Sakowicz-Kostecka.

- Tenisiści i tenisistki z Azji są bardzo trudnymi przeciwnikami, zawsze zdeterminowanymi. Lubią wyzwania i nigdy nie pokazują negatywnych emocji. Trudno ich rozgryźć - dodała.

Joanna Sakowicz-Kostecka o kolejnej przeciwniczce Świątek

Kolejną rywalką Świątek w paryskiej imprezie będzie rozstawiona z numerem 11 Pegula. 28-letnia Amerykanka po raz pierwszy w karierze dotarła do najlepszej ósemki w stolicy Francji. Wielkoszlemowe ćwierćfinały dwukrotnie osiągała w Australian Open.

- To, że Pegula jest niższą tenisistką (170 cm) od innych zawodniczek, pomaga jej w poruszaniu się po takiej nawierzchni jak mączka, która jest bardzo wymagająca. Łatwo tam stracić równowagę i nie zdążyć do kolejnej piłki - analizowała Sakowicz-Kostecka.

- Pegula ma naturalnie obniżony środek ciężkości, dzięki któremu lepiej łapie balans. Dlatego jest trudną rywalką. Zresztą nie tylko na korcie ziemnym. Pamiętamy, jak zacięty bój stoczyła z nią Iga w półfinale turnieju w Miami (na kortach twardych - red.) - zaznaczyła.

Według byłej tenisistki Świątek w nadchodzącym meczu będzie musiała być zawodniczką, która kreuje akcje, dąży do ofensywy.

- Nawet w przypadku niepowodzenia, pojawienia się błędów nie powinna wycofywać się z tej strategii. Ale przebijanie piłki na drugą stronę, czekanie na ruch, w tym przypadku Peguli, nie jest naturalną reakcją Igi - powiedziała.

Iga Świątek ma dość pytań o zwycięską serię. "Sugerują, że to jest łatwe" Iga Świątek w... czytaj dalej » - To, co cechuje Igę, to fakt, że ona kocha rywalizować, nie unika konfrontacji. Widzieliśmy to zwłaszcza w ostatnim czasie wśród tych tenisistek, które gwałtowanie przebijały się do czołówki, wygrywały nawet turnieje wielkoszlemowe, ale potem truchlały, gdy oczy całego tenisowego świata były skierowane na nie. Truchlały przed rywalizacją, być może porażką z niżej notowaną rywalką. Iga się tego nie boi. I to też na pewno pomaga w tym, żeby narzucać własny styl i dyktować warunki na korcie - dodała Sakowicz-Kostecka.

Joanna Sakowicz-Kostecka o serii zwycięstw Świątek

Świątek w poniedziałek odniosła 32. zwycięstwo z rzędu. Przed nią są już tylko siostry Williams - Serena (34) i Venus (35) - pod względem liczby kolejnych wygranych meczów po 2000 roku.

Ciągłe liczenie meczów może przeszkadzać naszej tenisistce?

- To głównie zależy od samej Igi. Od tego, jak otoczenie będzie w stanie odciąć ją od wszelkich spekulacji. Od strony kibiców i komentatorów to naturalne, że się tym zajmujemy i chcemy być świadkami historii. Myślę, że Iga rzeczywiście skupia się na tym, żeby każdy mecz traktować osobno, jako kolejne zadanie. A to, że seria wydłuża się, jest przyjemnym dodatkiem - podsumowała Sakowicz-Kostecka.