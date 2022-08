Koszulka Świątek do wymiany. "Teraz trzeba to wyczyścić"

Świątek powiększyła przewagę w rankingu Iga Świątek nadal... czytaj dalej » Warszawski turniej był pierwszym startem Świątek od niespodziewanej porażki 2 lipca z Francuzką Alize Cornet w trzeciej rundzie Wimbledonu. Wówczas na trawiastych kortach w Londynie zakończyła się niesamowita seria 37 zwycięstw Polki.

21-letnia raszynianka miała ochotę na zwycięstwo przed polską publicznością, ale zdołała wygrać tylko dwa kolejne mecze. Udział w turnieju niespodziewanie zakończyła na ćwierćfinale. W piątek przegrała z późniejszą triumfatorką Francuzką Caroline Garcią (nr 5.) 1:6, 6:1, 4:6.

Udany trening, wkrótce wylot do Kanady

Liderka światowego rankingu nie rozpamiętywała długo porażki. W poniedziałek od razu wzięła się do ciężkiej pracy, przygotowując się do części sezonu rozgrywanej na kortach twardych. Na nagraniu opublikowanym na swoim Instastories Polka na sobie ma krótką podkoszulkę, a w prawej ręce trzyma t-shirt, w którym trenowała. Jest on tak spocony, że nasza reprezentantka wyżyma z niego nadmiar wody.

"Teraz trzeba to wyczyścić" - mówi Iga do autorki filmiku, która od razu odpowiada: "Tak, kto będzie czyścił?". Tenisistka wskazuje w tym momencie palcem na koleżankę.



Przed wielkoszlemowym US Open Świątek planuje wystartować w Toronto (początek 8 sierpnia) i Cincinnati (15 sierpnia).

- Liczę się z tym, że ten pierwszy turniej będzie dopiero takim wejściem w rywalizację na twardych kortach - zaznaczyła.

Osiemnasty tydzień na szczycie

W poniedziałek rozpoczęła 18. tydzień jako liderka światowego rankingu tenisistek i dogoniła pod tym względem Serbkę Jelenę Janković. Obie ex aequo zajmują 20. miejsce pod względem czasu spędzonego na pierwszym miejscu. Tenisistką, która najdłużej - przez 377 tygodni - otwierała listę WTA pozostaje Niemka Steffi Graf.