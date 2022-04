Ojciec Igi Świątek: nie wtrącam się, o tym nie rozmawiamy

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o swoich przygotowaniach przed turniejem wielkoszlemowym we Francji.

20-letnia Świątek od kilku tygodni przewodzi w światowym rankingu tenisistek. Ostatni mecz przegrała 16 lutego (w 1/8 finału turnieju w Dubaju z Jeleną Ostapenko z Łotwy). Od tego czasu kontynuuje serię 23. zwycięskich spotkań, które przełożyły się na cztery turniejowe triumfy. Kolejno w Dausze, Indian Wells, Miami (wszystkie na kortach twardych), a ostatnio w Stuttgarcie (na mączce), gdzie zawodniczce towarzyszył tata Tomasz (w Niemczech nie było trenera Tomasza Wiktorowskiego oraz psycholożki Darii Abramowicz).

W środę Świątek poinformowała, że z powodu kontuzji musi wycofać się z imprezy WTA 1000 w Madrycie. Ma wystąpić w Rzymie, gdzie przystąpi do obrony tytułu (9 - 15 maja). Kulminacyjnym momentem sezonu na kortach ziemnych będzie wielkoszlemowy French Open (22 maja - 5 czerwca), który Polka wygrała w 2020 roku.

Krzysztof Zaborowski: Zapytam przewrotnie, bo skoro wszyscy chwalą, to może pan, jako tata, do czegoś się przyczepi? Towarzyszył pan Idze w Stuttgarcie.

Tomasz Świątek: Nie. Turniej w Niemczech pod względem organizacyjnym, choć rzadko jeżdżę na nie, był perfekcyjny. Przyznaję, że wiele rzeczy zaimportowałbym do naszego turnieju rangi WTA 250 w Warszawie (planowany jest w terminie 25-31 lipca - red.), choć nie wszystko będzie możliwe.

Jeśli chodzi o Igę, wciąż dążymy do perfekcji. Dzięki temu jest przestrzeń, żeby stale mogła podnosić swoje umiejętności.

Miał pan obawy, że Iga nie przetrwa maratonu w półfinale z Ludmiłą Samsonową?

Takich komplementów od rywalek Iga Świątek jeszcze nie słyszała 23 zwycięstwa z... czytaj dalej » Owszem, drobne zwątpienia pojawiły się. Ten mecz, przynajmniej na początku, zapowiadał się, że będzie łatwy i przyjemny, choć wiadomo było, jak Samsonowa gra, przede wszystkim jak serwuje. Nie na próżno znalazła się w półfinale, nikt jej tego za darmo nie dał. No ale nie każdy dzień układa się idealnie. Być może Iga inaczej podeszła do tego spotkania. Trudno mi oceniać, bo nie rozmawiałem z nią o tym. Nie moją rolą jest rozliczanie jej postawy na korcie. Raczej staram się być, także na turniejach, ojcem niż szkoleniowcem. Czytałem już żarty, że pod moimi skrzydłami Iga zdobyła tytuł. Śmiałem się z tego. Nie zamierzam rywalizować z trenerami.

Iga przegrała z Rosjanką pierwszego seta, ale znów nie pękła. Także nie uległa emocjom. To najważniejsza zmiana w porównaniu do poprzedniego sezonu?

Przede wszystkim jest o rok starsza. Cały czas się uczy, zbiera doświadczenia. Uważam, że zmierza to w dobrym kierunku. Z drugiej strony Iga jest świadoma, że została numerem jeden na świecie. To dodatkowo motywuje ją do odpowiedniego zachowania. W ogóle zauważyłem, że awans w rankingu dał jej jeszcze więcej wiary w siebie.

Iga w ogóle liczy swoje mecze bez porażki?

O tym nie rozmawiamy, bo nie ma, mówiąc wprost, czym się podniecać. Oczywiście Iga jest świadoma swoich sukcesów. Po finale w Stuttgarcie pokazała cztery palce, które symbolizowały czwarty tytuł z rzędu. Jednak bardziej niż o rekordach myśli o każdym kolejnym meczu i po prostu kontynuowaniu pracy.

Źródło: Getty Images 23 kolejne zwycięstwa Igi Świątek

Będzie pan częściej jeździł na turnieje czy nie chce się pan wtrącać?

Moje wyjazdy nie wiążą się z wtrącaniem się. Cały czas jestem przy zespole. Natomiast mam swoje obowiązki na miejscu. Z tego powodu nie poleciałem choćby na turniej w Miami. W przypadku Stuttgartu udało się zagospodarować więcej czasu. Było też blisko. Wiedziałem, że pojadę na kilka dni i wracam. Bo na przykład dwa tygodnie to byłoby już trochę za długo, ale nie ukrywam, że planuję wybrać się do Paryża na Roland Garros.

Doceniam, że Iga chce mnie widzieć w swoim boksie. Generalnie jestem obserwatorem. Nie chcę się wtrącać, wchodzić w czyjeś kompetencje, choć czasem coś tam z siebie wyduszę. W meczu z Samsonową musiałem krzyknąć, bo był taki moment, że Iga chyba zwątpiła albo nie miała pomysłu na grę. Potrzebowała wsparcia, świadomości, że nie tylko ona sama na korcie przeżywa ten mecz. Udało jej się dźwignąć. Nie wiem, czy wynikało to z mojej podpowiedzi, ale czasem trzeba wysłać bodziec. Ona musi czuć, że ma za sobą team nie tylko fizycznie, ale też mentalnie. Według mnie tak to powinno działać.

Źródło: Getty Images Iga Świątek z tatą Tomaszem (z lewej) i Maciejem Ryszczukiem, trenerem od przygotowania fizycznego

Jaka jest zatem pana rola w teamie?

Staram się ogarniać sprawy papierkowe i organizacyjne. Większość tematów przechodzi przeze mnie za wiedzą Igi. Na co dzień współpracuję z jej menedżerką Pauliną Wójtowicz. Nie wtrącam się do tematów szkoleniowych, choć czasem zgłaszam swoje uwagi lub sugestie, ale decyzje podejmowane są zespołowo. Wspólnie wypracowujemy kierunek działania. Nie jest tak, że wszyscy muszą podporządkować się decyzji jednej osoby, choć finalny głos decyzyjny ma oczywiście Iga. Mówiąc banalnie, panuje u nas demokracja. Każdy ma coś do powiedzenia, każdy jest ekspertem w swoim zakresie i daje rekomendacje. Na tej podstawie podejmowane są decyzje. Wszystkie tematy muszą się spinać.

Jak choćby akcje wsparcia ogarniętej wojną Ukrainy przez Igę?

Mamy zaplanowane pewne działania, które nie są jeszcze zrealizowane. Myślimy, w jaki sposób zaangażować się w pomoc. W odpowiednim czasie zostanie to zakomunikowane.

Źródło: Getty Images Iga Świątek solidaryzuje się z Ukrainą. Podczas meczów ma na czapce wstążki z barwami tego kraju

Pozycja liderki w światowym rankingu uskrzydla niż przy przytłacza Igę, co zresztą sam pan przyznał. To między innymi zasługa Tomasza Wiktorowskiego, nowego trenera od tego sezonu?

Nie można w pełni ocenić, kto i co konkretnie wniósł do gry. Tenis i rozwój sportowca są zbyt złożone. Iga trenowała wcześniej z Piotrem Sierzputowskim, miała pewne rzeczy wypracowane. Zresztą nic nie dzieje się z dnia na dzień. Natomiast Tomek wprowadził korekty, nowe strategie. Widać, że swoją osobą jako trener wspiera Igę i przyczynił się do jej ostatnich rezultatów.

Korekty, czyli co konkretnie?

Nie uczestniczę codziennie w treningach, nie mogę odpowiedzieć w szczegółach, bo tego nie śledzę na co dzień. Gdybym miał jednak wskazać jedną istotną rzecz, to na przykład wprowadził inną komunikację. Sam widzę różnicę w tym elemencie między mną a Tomkiem i Piotrem. Nie mówię, że relacje z Piotrkiem były złe, bo dogadywałem się z nim jak najbardziej. Tak samo jest z Tomkiem, ale relacje są inne na poziomie komunikacji. Może to Idze bardziej pasuje.

Moment zmiany trenera był zaskakujący. Pod koniec listopada zorganizowano pokazowy trening, konferencję prasową, gdzie snuto plany na zbliżający się sezon, a za kilka dni komunikat ze strony Igi o zakończeniu wieloletniej współpracy z Sierzputowskim.

Nic nie zostało ukartowane. To po prostu nie była łatwa decyzja i została podjęta przez Igę w takim, a nie innym momencie. Nie ma idealnego momentu na takie decyzje.

Był pan zaskoczony?

Rozmawiam często z Igą. Wiem, rzecz jasna, więcej, co się dzieje, ale to są nasze prywatne sprawy. Nie mam wpływu na to, co robi. Powtórzę: to była jej decyzja. To ona bezpośrednio pracuje z ludźmi, z którymi chce. Ja mogę tylko podpowiadać, ale ostateczne zdanie należy do niej.

Z ręką na sercu, czy spodziewał się pan, że Iga tak szybko znajdzie się na szczycie światowego tenisa?

Nie.

Źródło: Getty Images Iga Świątek z tatą, Tomaszem

To kiedy?

Liczyłem po cichu, że przy bardzo sprzyjających okolicznościach, stanie się to między Wimbledonem a US Open, że wtedy Iga będzie w stanie wyprzedzić Ashleigh Barty. No ale zaczęły do nas docierać sygnały, że coś się dzieje z Australijką, bo nie pojawia się na turniejach. Mogę czuć trochę niedosyt, że Iga zagrała z nią dwa mecze i oba przegrała. Koniec końców Barty, która grała bardzo dobry tenis, przyspieszyła drogę Igi na szczyt.

Byliście gotowi?

Przyznaję, że byłem zaskoczony. Wszyscy byliśmy, ale uczymy się tego. Musimy w miarę szybko, bo okoliczności nas do tego zmuszają. Dużo dzieje się choćby w sprawach sponsorskich, za które odpowiada Paulina Wójtowicz. Będziemy walczyć, żeby Iga jak najdłużej pozostała liderką.

Udaje się zachować chłodną głowę?

To, czy my zachowamy, to inna para kaloszy. Najważniejsze, żeby Iga zachowała. Z tego, co zaobserwowałem w Stuttgarcie, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że ma chłodną głowę. Nie zrobiło na niej wielkiego wrażenia to, że wygrała turniej i samochód.

Oglądasz Wideo: Eurosport Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Stuttgarcie

Samochód jest, mieszkanie ponoć też.

Tak, Iga kupiła mieszkanie.

Zostaje w Polsce czy wyjedzie? Popularnym kierunkiem dla tenisistów i tenisistek jest Monte Carlo.

Życie pokaże, decyzja należy do niej. Na razie jest w domu, to znaczy w Polsce. Nic się w tym temacie nie zmieniło.

Od samych zarobków na korcie w tym roku może zakręcić się głowie. Mówimy o 3,6 mln dolarów, ale to nie do końca prawda.

Tak. Jeśli w komunikacie napisane jest, że zawodnik wygrał milion dolarów, to wcale nie wyjeżdża z tym milionem. Od razu pobierany jest podatek, różnej wysokości w zależności od danego kraju. Plus minus mówimy tu o 40 procentach podatku od nagrody pieniężnej.

Zaciera pan już ręce na French Open? Do Paryża Iga pojedzie jako główna faworytka.

Nie podchodzę do tego w taki sposób. To sport. Nawet faworytka może odpaść w pierwszej rundzie. Żeby wygrać cały turniej, potrzeba wielu czynników. To nie tylko wysoka forma, ale odpowiednie żywienie, sen i tak dalej. Każda słabość może zostać wykorzystana przez przeciwniczkę na korcie. Iga może przegrać mecz, może też każdy wygrać, ale wróżenie już dzisiaj, że na pewno zwycięży w Paryżu nie jest najrozsądniejsze w moim odczuciu.